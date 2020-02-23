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Александр Рябоконь: ВАР всегда прав. Ничего, переживем

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник черниговчан поделился мыслями после матча с "горняками"

Александр Рябоконь: ВАР всегда прав. Ничего, переживем
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 19-го тура УПЛ.

- Что думаете об эпизоде с отмененным голом?

- ВАР всегда прав. Я настолько тонко не разбираюсь в правилах, видел, что мяч отлетел к Филиппову от защитника. Но ничего, переживем.

- Оцените этот матч в целом для вашей команды.

- Осадок остался по итогам матча. Ребята сражались, были моменты. Сейчас все расстроены. Обидно проигрывать в конце. Будут выходные, отойдем.

- Как себя проявили новички команды?

- Плохо, что отменили гол Гуцуляка, он бы принес еще больше пользы. Тотовицкий много работал. Был на поле единый коллектив. «Шахтеру» всегда сложно противостоять, шансы были, но, к сожалению, не удалось, – рассказал Александр Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь УПЛ
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Комментарии (2)
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дядько вова (миронівка)
23.02.2020 в 19:46
командам і так було важко забити " лідеру"а з ВАРом це буде не можливо,
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simargl (Чернигов)
23.02.2020 в 19:42
Злее будем. Команда готова к борьбе за медали. Удачи нам !!! Сегодня её немного не хватило ...хотя есть сегодня и позитив Колос не дал нас обойти Александрии. Жизнь продолжается , ждем Десну дома !!!
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