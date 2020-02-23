Александр Рябоконь: ВАР всегда прав. Ничего, переживем

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 19-го тура УПЛ.

- Что думаете об эпизоде с отмененным голом?

- ВАР всегда прав. Я настолько тонко не разбираюсь в правилах, видел, что мяч отлетел к Филиппову от защитника. Но ничего, переживем.

- Оцените этот матч в целом для вашей команды.

- Осадок остался по итогам матча. Ребята сражались, были моменты. Сейчас все расстроены. Обидно проигрывать в конце. Будут выходные, отойдем.

- Как себя проявили новички команды?

- Плохо, что отменили гол Гуцуляка, он бы принес еще больше пользы. Тотовицкий много работал. Был на поле единый коллектив. «Шахтеру» всегда сложно противостоять, шансы были, но, к сожалению, не удалось, – рассказал Александр Рябоконь.