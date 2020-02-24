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Павелко: VAR - очень дорогое удовольствие. Должно быть и участие самих клубов

Премьер-лига
(2 голосов)

Андрей Павелко - о внедрении в УПЛ системы VAR

Павелко: VAR - очень дорогое удовольствие. Должно быть и участие самих клубов
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"У нас есть техническая возможность пошагово добавлять количество матчей с VAR. Сейчас возможности ограничиваются 2 матчами тура.

Хотелось бы, чтобы ближе к баталиям за зону УЕФА, вылет или разделение на две группы, на максимальном количестве матчей с турнирной ответственностью был применен VAR

Это все - очень дорогое удовольствие. Чтобы каждую игру обеспечить этой системой, нужны финансовые вливания. Но здесь уже должно быть и участие самих клубов - они должны понимать, что каждый матч должен быть с системой VAR", - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко VAR УАФ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (6)
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Smooth da Hustler (Львів)
24.02.2020 в 20:40
Интересней откуда цена 1млн?Несколько камер и программа столько стоить не могут
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+3
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 20:54
у него баба дорогая и летать отдыхать нужно... плюс всяких холодницких содержать и маркевичей с протасовыми :) короче, тяжело человеку, а вы вот это вот все...
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+3
0
zhenya1982ts (Калуш)
24.02.2020 в 21:00
Интересно откуда Вы взяли цену 1 млн ? 300к евро 1 комплект VAR.
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0
0
Alex.696 (Немирів)
24.02.2020 в 20:30
Зменшіть свої зарплати в УАФ, от і вистачить на ВАР у всіх матчах УПЛ.
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+3
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 20:43
да мог бы с эмиратской конторы заплатить, с которой откаты на траву собирал :)
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+4
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
24.02.2020 в 20:25
может еще на дачу бомжатскому прихвостню скинуться? :)
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+4
0

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