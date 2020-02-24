Павелко: VAR - очень дорогое удовольствие. Должно быть и участие самих клубов

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал внедрение в УПЛ системы видеопомощи рефери (VAR).

"У нас есть техническая возможность пошагово добавлять количество матчей с VAR. Сейчас возможности ограничиваются 2 матчами тура.

Хотелось бы, чтобы ближе к баталиям за зону УЕФА, вылет или разделение на две группы, на максимальном количестве матчей с турнирной ответственностью был применен VAR

Это все - очень дорогое удовольствие. Чтобы каждую игру обеспечить этой системой, нужны финансовые вливания. Но здесь уже должно быть и участие самих клубов - они должны понимать, что каждый матч должен быть с системой VAR", - сказал Павелко.