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Днепр-1 - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч

Премьер-лига
(1 голосов)

Чего ждать от матча Днепр-1 - Мариупоь, Чемпионат Украины, 8 марта 2020

Днепр-1 - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч
UA-Футбол
Новина українською

Последний игровой день первой части УПЛ. Нерешенным остается лишь один вопрос - кто станет последним участником первой шестерки. Претендентов два, в отношении обоих можно сказать, что все в их руках. Однако "Колосу", который на полшага впереди, предстоит сыграть с "Шахтером", а "Мариуполь" встретится с куда менее грозным "Днепром-1". На первый взгляд задача у азовцев проще. Но хватит ли подопечным Бабича мастерства и характера обыграть соперника, который сам стремится подготовить плацдарм на вторую часть чемпионата?

Украинская Премьер-лига. 22-й тур
Восьмое марта. Днепр. "Днепр Арена"
"Днепр-1" 17:00 "Мариуполь"
Арбитр: Евгений Арановский
Телетрансляция – УНИАН
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

  • Матч первого круга завершился минимальной победой азовцев - единственный гол в конце встречи забил Валерий Федорчук. Сейчас команды в турнирной таблице разделяет три очка. Победа "Днепра-1" с разницей в два мяча позволит ему опередить "Мариуполь".
  • В прошлом туре команда Михайленко крупно проиграла "Шахтеру" - 1:4. Команда Бабича одержала разгромную победу - 3:0 над "Ворсклой".
  • "Днепр-1" еще ни разу не играл вничью на своем поле в текущем сезоне - пять побед и пять поражений. "Мариуполь" на выезде выиграл два поединка, трижды играл вничью и пять раз уступил.
  • Владислав Супряга забил пять голов в трех последних матчах. Всего на его счету восемь забитых мячей в чемпионате, что позволяет ему находиться на седьмом месте в гонке бомбардиров УПЛ.
  • Лучшие бомбардиры "Мариуполя" - Владислав Вакула, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев и Вячеслав Чурко - у всех по три результативных удара.
  • Михайленко не сможет задействовать из-за дисквалификации Франциско Ди Франко и Александра Назаренко. По этой же причине не сыграет защитник "Мариуполя" Назарий Муравский.
  • "Мариуполю" нужно забить дважды, чтобы достичь отметки в 650 забитых голов за всю историю выступлений в высшем дивизионе.
  • На матче будет работать система VAR, за мониторами будет следить Сергей Бойко, который накануне судил поединок "Шахтер" - "Днепр-1".

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Игорь Когут вернулся к тренировкам в общей группе, поэтому скорее всего он с Кравченко сыграет в центре поля, третьим станет Вакулко. Дисквалифицированного Назаренко на фланге может заменить Булеца или Коркишко. Интересно, кто сыграет на острие - Хобленко или Супряга, Влада снова могут использовать в качестве джокера.

Юрчук - Адамюк, Лопиренок, Логинов, Полевой - Кравченко, Когут, Вакулко - Коркишко, Чичиков - Хобленко

Кроме дисквалифицированного Муравского Бабич не сможет задействовать травмированных Быкова и Танковского. В игре против "Ворсклы" он оставил в резерве нескольких лидеров, однако на этот раз следует ожидать их возвращения в старт. Речь в первую очередь о Федорчуке и Чурко. Также предположим, что в атаке сыграет опытный Фомин, а не 20-летний Кулаков. Третьим центральным защитником, может стать Дава. Однако мы предположим, что Бабич применит более классическую игру с четырьмя игроками в линии обороны.

Гальчук - Кирюханцева, Чоботенко, Яворский, Корниенко - Игнатенко, Федорчук - Топалов, Мишнев, Чурко - Фомин

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ 1:1

Провал в игре с "Шахтером" в прошлом туре - не показателен. Кадровый потенциал у Дмитрия Михайленко достаточно высок, чтобы быть лидером во второй шестерке. К тому же на этот раз "Днепр-1" может отдать инициативу, ведь формально атаковать нужно азовцам. А действовать первым номером - это не самая сильная сторона команды Бабича. В конце концов, определить фаворита в этой паре непросто, остановимся на результативной ничьей.

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В статье: ФК Мариуполь Дмитрий Михайленко Александр Бабич СК Днепр-1 Прогнозы
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Комментарии (3)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
08.03.2020 в 09:39
Вболіваємо за Дніпро.
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0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
08.03.2020 в 09:10
2:1 болеем за Днепр. Не нужен нам такой участник еврокубков. Пусть отрыв у 5 места не маленький но лучше не нужно испытывать судьбу. Пусть лучше Арендуполь в ЧУ играет.
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+1
0
911+ (Харків)
08.03.2020 в 09:40
Ну, т.е. сейчас в первой шестёрке именно та команда которая этого заслуживает?
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0
0

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