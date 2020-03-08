Днепр-1 - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч

Последний игровой день первой части УПЛ. Нерешенным остается лишь один вопрос - кто станет последним участником первой шестерки. Претендентов два, в отношении обоих можно сказать, что все в их руках. Однако "Колосу", который на полшага впереди, предстоит сыграть с "Шахтером", а "Мариуполь" встретится с куда менее грозным "Днепром-1". На первый взгляд задача у азовцев проще. Но хватит ли подопечным Бабича мастерства и характера обыграть соперника, который сам стремится подготовить плацдарм на вторую часть чемпионата?

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

Восьмое марта. Днепр. "Днепр Арена"

"Днепр-1" 17:00 "Мариуполь"

Арбитр: Евгений Арановский

Телетрансляция – УНИАН

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Матч первого круга завершился минимальной победой азовцев - единственный гол в конце встречи забил Валерий Федорчук. Сейчас команды в турнирной таблице разделяет три очка. Победа "Днепра-1" с разницей в два мяча позволит ему опередить "Мариуполь".

В прошлом туре команда Михайленко крупно проиграла "Шахтеру" - 1:4. Команда Бабича одержала разгромную победу - 3:0 над "Ворсклой".

"Днепр-1" еще ни разу не играл вничью на своем поле в текущем сезоне - пять побед и пять поражений. "Мариуполь" на выезде выиграл два поединка, трижды играл вничью и пять раз уступил.

Владислав Супряга забил пять голов в трех последних матчах. Всего на его счету восемь забитых мячей в чемпионате, что позволяет ему находиться на седьмом месте в гонке бомбардиров УПЛ.

Лучшие бомбардиры "Мариуполя" - Владислав Вакула, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев и Вячеслав Чурко - у всех по три результативных удара.

Михайленко не сможет задействовать из-за дисквалификации Франциско Ди Франко и Александра Назаренко. По этой же причине не сыграет защитник "Мариуполя" Назарий Муравский.

"Мариуполю" нужно забить дважды, чтобы достичь отметки в 650 забитых голов за всю историю выступлений в высшем дивизионе.

На матче будет работать система VAR, за мониторами будет следить Сергей Бойко, который накануне судил поединок "Шахтер" - "Днепр-1".

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Игорь Когут вернулся к тренировкам в общей группе, поэтому скорее всего он с Кравченко сыграет в центре поля, третьим станет Вакулко. Дисквалифицированного Назаренко на фланге может заменить Булеца или Коркишко. Интересно, кто сыграет на острие - Хобленко или Супряга, Влада снова могут использовать в качестве джокера.

Юрчук - Адамюк, Лопиренок, Логинов, Полевой - Кравченко, Когут, Вакулко - Коркишко, Чичиков - Хобленко

Кроме дисквалифицированного Муравского Бабич не сможет задействовать травмированных Быкова и Танковского. В игре против "Ворсклы" он оставил в резерве нескольких лидеров, однако на этот раз следует ожидать их возвращения в старт. Речь в первую очередь о Федорчуке и Чурко. Также предположим, что в атаке сыграет опытный Фомин, а не 20-летний Кулаков. Третьим центральным защитником, может стать Дава. Однако мы предположим, что Бабич применит более классическую игру с четырьмя игроками в линии обороны.

Гальчук - Кирюханцева, Чоботенко, Яворский, Корниенко - Игнатенко, Федорчук - Топалов, Мишнев, Чурко - Фомин

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДНЕПР-1 - МАРИУПОЛЬ 1:1

Провал в игре с "Шахтером" в прошлом туре - не показателен. Кадровый потенциал у Дмитрия Михайленко достаточно высок, чтобы быть лидером во второй шестерке. К тому же на этот раз "Днепр-1" может отдать инициативу, ведь формально атаковать нужно азовцам. А действовать первым номером - это не самая сильная сторона команды Бабича. В конце концов, определить фаворита в этой паре непросто, остановимся на результативной ничьей.