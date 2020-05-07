В 1995 году матч Шахтёра и Таврии прервали на 6 минуте. На стадионе в Донецке произошёл теракт

UA-Футбол продолжает цикл материалов, посвящённых высшему украинскому дивизиону. В короткой форме мы рассказываем о значимых исторических событиях, которые повлияли на украинский футбол. Сегодня - о сезоне-1995/96, когда прямо по ходу поединка Высшей лиги Украины на стадионе в Донецке произошёл теракт.

Если сейчас в ленте новостей попадается информация про бандитские разборки, то мозг автоматически ассоциирует их с 90-ми, когда стрельба на улице была не таким диким явлением, как может казаться. Донецк в этом аспекте был в числе лидеров среди украинских городов. Чего только стоит история экс-президента "Шахтёра" Ахатя Брагина, на которого совершали покушение как минимум трижды. У заказчиков была даже идея взорвать клубный самолёт с "Аликом Греком" прямо в воздухе при взлёте или посадке, но передумали. Однако вариант убийства всё равно оказался с футбольным подтекстом.

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15 октября 1995 года на первых минутах поединка чемпионата Украины между "горняками" и симферопольской "Таврией" в ложе для почётных гостей произошёл взрыв.

"Мы услышали хлопок, - в эксклюзивном комментарии специально для UA-Футбол рассказал защитник дончан Владимир Пятенко, который в это время находился на поле. - Я не видел этого, потому что спиной находился к сектору и вдоль бровки с мячом бежал в атаку. После взрыва все сразу остановились. Гайдаш, который тогда за "Таврию" играл, крикнул мне: "Выбей мяч! Ты что, не видишь, что произошло?!". Болельщики высыпали на поле, а футболисты побежали в подтрибунное помещение. С места взрыва валил чёрный дым".

Для устранения Брагина, киллеры продолбили отверстие в бетонном основании входа на трибуну, куда заложили пять килограммов пластита с детонирующим устройством. Есть информация, что изначально предполагалось устранить Брагина на игре Кубка кубков против "Брюгге", однако президент дончан на этот поединок не приехал. Покушение решили повторить спустя три недели. План сработал. При этом, практически удалось избежать жертв среди простых болельщиков: во время взрыва помимо Брагина погибли четыре охранника и родственник Ахатя.

"Мы ушли в раздевалку, ничего не понимая, - продолжает Пятенко. - Не помню, сколько времени мы там сидели. Нам только сообщили, что произошёл взрыв, есть жертвы и матч не будет доигран. Потом в раздевалку зашёл Рафиль Сафович Сафиулин и сказал, что погиб президент клуба".

Кто и зачем заказал Брагина, споры ведутся до сих пор. Среди версий называют чеченскую, грузинскую или днепропетровскую группировки либо работу украинских спецслужб. У каждой из сторон были свои мотивы устранить авторитета.

Что касается самого матча, то он был переигран ещё до конца октября: "Шахтёр" и "Таврия" завершили поединок нулевой ничьей. Для "горняков" тот сезон вообще оказался не самым удачным: лишь десятое место в таблице после второго и трижды четвёртого в предыдущие розыгрыши украинского чемпионата. А первый чемпион Украины и вовсе финишировал двенадцатым.

Спустя год после смерти Брагина президентом "Шахтёра" стал Ринат Ахметов. С этого времени принято начинать отсчёт новой эпохи в истории донецкого клуба.