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Шахтер может сменить Nike на Puma
Переговоры "горняком" с немецким брендом находятся на финальной стадии
Sport Arena сообщает, что "Шахтер" рассматривает возможность смены технического спонсора.
Основным вариантом является Puma. Донецкий клуб уже ведет переговоры с немецким брендом.
Соглашение с нынешним спонсором "горняков", а именно с Nike, действует до конца этого года. "Шахтер" подписал контракт с Nike в 2008-м году.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
21.06.2020 в 20:56
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-2
FC Energy (Новая Каховка)
21.06.2020 в 21:23
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simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 20:40
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FC Energy (Новая Каховка)
21.06.2020 в 21:22
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