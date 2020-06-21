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Шахтер может сменить Nike на Puma

Премьер-лига
(1 голосов)

Переговоры "горняком" с немецким брендом находятся на финальной стадии

Шахтер может сменить Nike на Puma
Новина українською

Sport Arena сообщает, что "Шахтер" рассматривает возможность смены технического спонсора.

Основным вариантом является Puma. Донецкий клуб уже ведет переговоры с немецким брендом.

Соглашение с нынешним спонсором "горняков", а именно с Nike, действует до конца этого года. "Шахтер" подписал контракт с Nike в 2008-м году.

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В статье: Шахтер (Донецк) Nike Puma
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(1 голосов)
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Источник:
Sport Arena
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
21.06.2020 в 20:56
Продажные...
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
21.06.2020 в 21:23
Каждый ищет, где ему лучше. Адидас вовсе ушел только в топ чемпионаты.
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.06.2020 в 20:40
Неужели лучшие условия чем у Найк... или для торговли ))??? По дизайну пумба слабовата ((
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
21.06.2020 в 21:22
А как по мне, наоборот оригинальнее пума.
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+2
0


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