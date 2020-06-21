Шахтер может сменить Nike на Puma

Sport Arena сообщает, что "Шахтер" рассматривает возможность смены технического спонсора.

Основным вариантом является Puma. Донецкий клуб уже ведет переговоры с немецким брендом.

Соглашение с нынешним спонсором "горняков", а именно с Nike, действует до конца этого года. "Шахтер" подписал контракт с Nike в 2008-м году.