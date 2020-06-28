Ворскла - Олимпик. 0:0. Гости хотели, но не смогли

То, что Максимову придется применить серьезную ротацию, читалось еще до начала игры. В праздничный день на поле вышли резервисты Ребенок и Васин, но в заявке нашлось место даже для молодых Гаджука и Власова (оба смогли дебютировать в УПЛ). А вот "Олимпик", отдыхавший 14 дней, вышел на поле полностью основой.

Даже без забитых голов, первый тайм вряд ли можно назвать провальным. Здесь были и опасные моменты, были и эмоции, и даже два досадных повреждения. Немного больше желания проявил "Олимпик", который чаще владел мячом. Привычно активно смотрелся Шахаб, однако в наиболее важных эпизодах он был эгоистом, жадничал и не пасовал на партнеров. А при выходе один на один с Ткаченко решил нарисовать фол со стороны вратаря, но арбритра провести не удалось - справедливая желтая иранскому нападающему за симуляцию.

На полтавский клуб не мог не повлиять изнурительный матч в кубке против "Мариуполя". В среду игроки Максимова оставили не только все силы, но и эмоции. Сегодня, в большей степени это касается первой половины, они выглядели немного медлительными. Попытки были, но ноги слушались не всегда. Не подумайте, положение у них было не безысходное. Один момент, с претензией на забитый гол, им создать удалось. Шехич опасно пробивал, но попал в защитника. Отскок был в пользу Васина, который мог расстреливать вратаря соперника, но неудачно ткнул мимо мяча. Стопроцентный шанс, который был запорот.

Во втором тайме команды забегали еще быстрее. Максимов, решив немного взвинтить темп, кинул в бой Луизао. Полузащитник добавил скорости, но создавал больше хаоса, чем конструктива. Его навесы и передачи в штрафную до партнеров не доходили и чаще всего легко перерывались защитниками. "Олимпик" действовал эффективнее. Хорошо выглядел Тейшейра, который в одном эпизоде, качнув соперника, опасно пробил рядом с дальней штангой. Вряд ли бы у Ткаченко были шансы спасти "Ворсклу".

Чем ближе матч подходил к своему завершению, тем все глубже и глубжу хозяева садились в оборону. "Олимпик" серьезно прижал соперника, но большинство ударов летели Ткаченко в руки. Максимов своими заменами четко дал понять, что сегодняшняя нулевая ничья - результат весьма удовлетворительный и рваться вперед его команда не будет. А вот донецкий коллектив шел в атаку и мог вырвать победу на последних секундах. Вратарь "Ворсклы", который в целом провел неплохой матч, очень неуверенно сыграл во время удара Кравченко, но на добивании ни один футболист гостей сыграть не сумел. Камеры тут же поймали в объектив Юрия Климовского, на лице которого хорошо читалось недовольство.

По итогу можно сказать, что фортуна сегодня немного помогла полтавчанам. Они провели, возможно, наименее выразительную игру после карантина, но все равно смогли не проиграть. Чувствовалась разница в мотивации, ведь если в кубке они отдали все силы, то в матче чемпионата решили сыграть на минимуме, добыв выгодную ничью. "Олимпик" смотрелся живее и быстрее, но так и не смог забить хотя бы один гол. Результат катастрофой не назовешь, ведь они опережают "Карпаты", которые идут последними, на девять очков.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Владимир Жарый (Павлоград), Ярослав Трехлиб (Днепр)

Ворскла - Олимпик 0:0

Ворскла: Александр Ткаченко, Игорь Пердута, Эдин Шехич, Владислав Кулач (Олег Власов 62), Руслан Степанюк, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин, Евгений Опанасенко, Ибрахим Кане, Денис Васин (Даниил Кравчук 38), Павел Ребенок (Луис Густаво Пальярес 47)

Олимпик: Артём Кичак, Дмитрий Гришко, Захедитабар Шахаб (Денис Баланюк 64), Иван Зотько, Даниэль Романовский (Андрей Кравчук 64), Виталий Балашов (Евгений Пасич 64), Максим Тейшейра, Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк (Назар Вербный 45), Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Предупреждения: Давид Пуцлин 41 - Захедитабар Шахаб 22, Сергей Политыло 45, Назар Вербный 53