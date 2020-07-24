Хавбек Мариуполя получил награду и вспомнил наиболее памятный матч и гол

Вячеслав Чурко, полузащитник "Мариуполя", провел 100-ю игру за приазовскую команду в Премьер-лиге. Накануне матча с "Александрией" (1/2 плей-офф за место от Украины в Лиге Европы) главный тренер Александр Бабич вручил Вячеславу памятный знак.

Наиболее памятная игра? Наверное, это матч с "Черноморцем", когда я, Кулач и Тотовицкий забили по голу, а команда выиграла со счетом 3:1, - отметил Вячеслав. - А самый памятный гол я забил в ворота "Львова". Мы проигрывали после первого тайма 0:2, но после перерыва сравняли счет.

100 игр - это хороший показатель. Очень приятно, что я оставил свой след в истории клуба, команды, города. Хочется сыграть еще не одну сотню игр и забить побольше голов. В этом чемпионате на моем счету 5 голов. Это мой лучший показатель - раньше я забивал по 4 мяча. Дай Бог, в игре с "Александрией" дальше пройдем, а я увеличу свое количество голов.

Вячеслав дебютировал за "азовцев" 13-го июля 2013 года в выездном матче против запорожского "Металлурга" (мариупольцы одержали победу со счетом 1:0). В дебютном сезоне за команду Чурко провел 20 матчей и забил 4 гола.

В следующем чемпионате в активе Вячеслава - 12 игр и 4 забитых мяча в составе азовцев. В сезоне 2017/18 полузащитник сыграл 22 матча в УПЛ (3 гола), в чемпионате 2018/19 - 23 игры, 2 гола. В этом сезоне Премьер-лиги в активе Вячеслава уже 26 матчей (5 голов и 3 передачи).