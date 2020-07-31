  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич может продолжить тренерскую карьеру в странах Балтии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич может продолжить тренерскую карьеру в странах Балтии

Премьер-лига
(1 голосов)

У тренера есть конкретное предложение

Бабич может продолжить тренерскую карьеру в странах Балтии
Новина українською

Украинский специалист Александр Бабич, который на днях прекратил сотрудничество с "Мариуполем", может продолжить тренерскую карьеру в странах Балтии. Об этом в эфире ТК "Футбол" рассказал сам тренер.

"Есть предложение от клуба из стран Прибалтики. Мы договорились, что 1-го августа я должен дать ответ.

Пока не хочу называть страну и клуб, но это конкретное предложение. Могу сказать, что команда борется за еврокубки.

Предложения из Украины? Пока что ничего не появилось, но я готов, мы открыты к новой истории и мы (с тренерским штабом) ждем", - сказал Бабич.

Отметим, что Бабич работал с "Мариуполем" три года и дважды выводил команду в квалификацию Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Towering
31.07.2020 в 22:39
Хороший вариант,надо брать
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...