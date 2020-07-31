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Бабич может продолжить тренерскую карьеру в странах Балтии
У тренера есть конкретное предложение
Украинский специалист Александр Бабич, который на днях прекратил сотрудничество с "
"Есть предложение от клуба из стран Прибалтики. Мы договорились, что 1-го августа я должен дать ответ.
Пока не хочу называть страну и клуб, но это конкретное предложение. Могу сказать, что команда борется за еврокубки.
Предложения из Украины? Пока что ничего не появилось, но я готов, мы открыты к новой истории и мы (с тренерским штабом) ждем", - сказал Бабич.
Отметим, что Бабич работал с "Мариуполем" три года и дважды выводил команду в квалификацию Лиги Европы.