Бабич может продолжить тренерскую карьеру в странах Балтии

Украинский специалист Александр Бабич, который на днях прекратил сотрудничество с " Мариуполем ", может продолжить тренерскую карьеру в странах Балтии. Об этом в эфире ТК "Футбол" рассказал сам тренер.

"Есть предложение от клуба из стран Прибалтики. Мы договорились, что 1-го августа я должен дать ответ.

Пока не хочу называть страну и клуб, но это конкретное предложение. Могу сказать, что команда борется за еврокубки.

Предложения из Украины? Пока что ничего не появилось, но я готов, мы открыты к новой истории и мы (с тренерским штабом) ждем", - сказал Бабич.

Отметим, что Бабич работал с "Мариуполем" три года и дважды выводил команду в квалификацию Лиги Европы.