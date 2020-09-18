Юрий Максимов был звездой на поле. Сейчас он тянет Ворсклу в еврокубки. ВИДЕО

Юрий Максимов благодаря выступлениям в "Днепре", "Динамо" и "Вердере" провел замечательную игровую карьеру. На тренерском мостике специалист также регулярно дает результат, и довольно странно, что на него не обращают внимание клубы, ведущие стабильную борьбу за еврокубки.

Последний пример - полтавская "Ворскла". Вместе с ней менее чем за сезон Максимов прошел путь от абсолютного аудсайдера в обоих национальных турнирах в финал Кубка страны и претендента на плей-офф Лиги Европы. Канал UA-Футбол рассказывает о талантливом полузащитнике и замечательном наставнике, который доказывает, что классный игрок может стать таким же классным тренером.