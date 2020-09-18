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Юрий Максимов был звездой на поле. Сейчас он тянет Ворсклу в еврокубки. ВИДЕО

Премьер-лига
(5 голосов)

Новый сюжет Youtube-канала UA-Футбол о наставнике полтавской "Ворсклы"

Юрий Максимов был звездой на поле. Сейчас он тянет Ворсклу в еврокубки. ВИДЕО
Новина українською

Юрий Максимов благодаря выступлениям в "Днепре", "Динамо" и "Вердере" провел замечательную игровую карьеру. На тренерском мостике специалист также регулярно дает результат, и довольно странно, что на него не обращают внимание клубы, ведущие стабильную борьбу за еврокубки.

Последний пример - полтавская "Ворскла". Вместе с ней менее чем за сезон Максимов прошел путь от абсолютного аудсайдера в обоих национальных турнирах в финал Кубка страны и претендента на плей-офф Лиги Европы. Канал UA-Футбол рассказывает о талантливом полузащитнике и замечательном наставнике, который доказывает, что классный игрок может стать таким же классным тренером.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
18.09.2020 в 19:04
після 2х турів зарано про єврокубки казати
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