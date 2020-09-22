  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Делегация УЕФА дважды инспектировала Славутич-Арену
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Делегация УЕФА дважды инспектировала Славутич-Арену

Премьер-лига
(4 голосов)

И не нашла ничего плохого

Делегация УЕФА дважды инспектировала Славутич-Арену
Новина українською

Недавно делегация УЕФА дважды посещала "Славутич-Арену" в Запорожье.

Как сообщает журналист Олег Ящук, у представителей УЕФА не было замечаний к стадиону.

На этой арене "Заря" будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) УЕФА Лига Европы Славутич-Арена запорожье
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZSTV1223 (Черкаси)
22.09.2020 в 16:54
Нічого не маю проти Запоріжжя і Славутич-Арени, але краще б вони десь в Луганській області грали, наприклад Сватово, набагато більше б підтримки було.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...