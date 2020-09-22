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Делегация УЕФА дважды инспектировала Славутич-Арену
И не нашла ничего плохого
Недавно делегация УЕФА дважды посещала "Славутич-Арену" в Запорожье.
Как сообщает журналист Олег Ящук, у представителей УЕФА не было замечаний к стадиону.
На этой арене "
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Источник:Футбольний формат
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ZSTV1223 (Черкаси)
22.09.2020 в 16:54
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