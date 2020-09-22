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Кривцов не попал в заявку Шахтера на матч с Рухом
Горняки прибыли во Львов на перенесенный матч 2-го тура
Вечером 22 сентября делегация "
Луиш Каштру взял на этот поединок 21 игрока.
Отметим, что в заявку "горняков" на поединок не попал центральный защитник Сергей Кривцов. Причина отсутствия центрбека не сообщается.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Витао, Виктор Корниенко
Полузащитники: Сергей Болбат, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Фернандо, Марлос
Нападающий: Жуниор Мораес
Напомним, что матч "Рух" – "Шахтер" пройдет 23 сентября на "Арене Львов". Начало в 19:00.
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