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Кривцов не попал в заявку Шахтера на матч с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки прибыли во Львов на перенесенный матч 2-го тура

Кривцов не попал в заявку Шахтера на матч с Рухом
Новина українською

Вечером 22 сентября делегация "Шахтера" прибыла чартерным рейсом во Львов, где завтра состоится перенесенный матч 2-го тура УПЛ с "Рухом".

Луиш Каштру взял на этот поединок 21 игрока.

Отметим, что в заявку "горняков" на поединок не попал центральный защитник Сергей Кривцов. Причина отсутствия центрбека не сообщается.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Витао, Виктор Корниенко

Полузащитники: Сергей Болбат, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Фернандо, Марлос

Нападающий: Жуниор Мораес

Напомним, что матч "Рух" – "Шахтер" пройдет 23 сентября на "Арене Львов". Начало в 19:00.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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Po4eson (Одесса)
23.09.2020 в 00:41
Капец Шахтёру...
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kapkan (Луганск)
22.09.2020 в 23:51
У Криацлва за спиной 2 молодых,!!!. Дай шанс, пусть пацаны бегают.,..
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таврия19752009 (симферополь)
23.09.2020 в 00:20
Ага выйдет не молодой Хочелава небось
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Maksrovnii (Днепр)
23.09.2020 в 00:26
Криацлва ))))))
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таврия19752009 (симферополь)
22.09.2020 в 23:36
это полный ппц
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