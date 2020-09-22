Кривцов не попал в заявку Шахтера на матч с Рухом

Вечером 22 сентября делегация " Шахтера " прибыла чартерным рейсом во Львов, где завтра состоится перенесенный матч 2-го тура УПЛ с "Рухом".

Луиш Каштру взял на этот поединок 21 игрока.

Отметим, что в заявку "горняков" на поединок не попал центральный защитник Сергей Кривцов. Причина отсутствия центрбека не сообщается.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Витао, Виктор Корниенко

Полузащитники: Сергей Болбат, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Фернандо, Марлос

Нападающий: Жуниор Мораес

Напомним, что матч "Рух" – "Шахтер" пройдет 23 сентября на "Арене Львов". Начало в 19:00.