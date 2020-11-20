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Сместить Ворсклу. Форвард Десны: До зимнего перерыва - закрепиться на третьей строчке

Премьер-лига
(1 голосов)

Задача черниговцев

Сместить Ворсклу. Форвард Десны: До зимнего перерыва - закрепиться на третьей строчке
Новина українською

Илья Шевцов, нападающий "Десны", рассказал о задачах своей команды.

- Какое сейчас функциональное состояние? Насколько уже удалось переключиться из молодежной сборной на клубные реалии?

Всегда приятно возвращаться в клуб. Многих ребят не видел, успел соскучиться. Сейчас у нас важный период - до зимней паузы ответственные матчи. Можем закрепиться на третьей строчке. Это очень важно.

У меня есть небольшое повреждение. Но, думаю, это вопрос дня-двух. У нас хороший медицинский штаб, который поможет быстро восстановиться. Поэтому думаю, буду тренироваться со всеми.

Впереди у "Десны" домашний поединок 10 тура УПЛ с ПФК "Львов". Состоится он в воскресенье, 22 ноября. Начало в 17:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов) Илья Шевцов ПФК Львов
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Источник:
Десна

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