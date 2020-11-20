Сместить Ворсклу. Форвард Десны: До зимнего перерыва - закрепиться на третьей строчке

Илья Шевцов, нападающий " Десны ", рассказал о задачах своей команды.

- Какое сейчас функциональное состояние? Насколько уже удалось переключиться из молодежной сборной на клубные реалии?

Всегда приятно возвращаться в клуб. Многих ребят не видел, успел соскучиться. Сейчас у нас важный период - до зимней паузы ответственные матчи. Можем закрепиться на третьей строчке. Это очень важно.

У меня есть небольшое повреждение. Но, думаю, это вопрос дня-двух. У нас хороший медицинский штаб, который поможет быстро восстановиться. Поэтому думаю, буду тренироваться со всеми.