Защитник Ворсклы в отпуске устроил гуманитарную акцию для африканских детей

Пока в УПЛ зимний перерыв, основная масса игроков разъехалась по отпускам в теплые края.

Не стал исключением и защитник полтавской " Ворсклы " Наджиб Якубу, который решил провести отпуск в своей родной Гане.

Футболист совместил приятное с полезным, и совершил благородный поступок – в столицу страны Аккру Якубу приехал не с пустыми руками. Он привез беднейшим землякам города воду, еду и многое другое.

"Каждый рассвет - это приглашение встать и скрасить чей-то день", - подписал Якубу снимок в Facebook.