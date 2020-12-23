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Защитник Ворсклы в отпуске устроил гуманитарную акцию для африканских детей

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник в отпуск отправился в родную Гану

Защитник Ворсклы в отпуске устроил гуманитарную акцию для африканских детей
Новина українською

Пока в УПЛ зимний перерыв, основная масса игроков разъехалась по отпускам в теплые края.

Не стал исключением и защитник полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу, который решил провести отпуск в своей родной Гане.

Футболист совместил приятное с полезным, и совершил благородный поступок – в столицу страны Аккру Якубу приехал не с пустыми руками. Он привез беднейшим землякам города воду, еду и многое другое.

"Каждый рассвет - это приглашение встать и скрасить чей-то день", - подписал Якубу снимок в Facebook.

Защитник Ворсклы в отпуске устроил гуманитарную акцию для африканских детей - изображение 1Защитник Ворсклы в отпуске устроил гуманитарную акцию для африканских детей - изображение 2
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В статье: Ворскла (Полтава) Наджиб Якубу
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Комментарии (2)
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Lion Killer (Львів)
23.12.2020 в 16:48
красава
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sergkir
23.12.2020 в 16:46
Молодец!!!
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