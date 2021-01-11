На перспективу. Ворскла продлила контракты с двумя полузащитниками

" Ворскла " продлила контракты с двумя перспективными полузащитниками – 22-летним Артемом Челядиным и 19-летним Даниилом Семилетом.

Семилет будет выступать в Полтаве до лета 2023-го года, а Челядин - до лета 2024-го.

Напомним, что Семилет на данный момент провел за первую команду полтавчан 4 матча, а Челядин – 17 поединков (1 гол и 1 ассист).