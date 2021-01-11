Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На перспективу. Ворскла продлила контракты с двумя полузащитниками
С 22-летним Артемом Челядиным и 19-летним Даниилом Семилетом
"
Семилет будет выступать в Полтаве до лета 2023-го года, а Челядин - до лета 2024-го.
Напомним, что Семилет на данный момент провел за первую команду полтавчан 4 матча, а Челядин – 17 поединков (1 гол и 1 ассист).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Ворскла
Популярное сейчас
- Винницкая Нива получила новых владельцев
- СМИ: Бернард может вернуться в Шахтер
- Стало известно, кого Максимов не берет на сборы Ворсклы
- Днепр-1 следит за Ковальцом, Львов укрепляет оборону. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...