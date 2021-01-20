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Поворознюк готов подписать в Ингулец всех потенциальных новичков, но при одном условии

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Ингульца пояснил пассивность клуба на трансферном рынке

Поворознюк готов подписать в Ингулец всех потенциальных новичков, но при одном условии
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о зимней селекции своей команды и желании приехать на сборы коллектива в Турции.

"Выберу спарринг с сильным соперником и полечу поддержать ребят. Хотя только просмотром матча не ограничусь, собираюсь побывать и на тренировках.

То, что "Ингулец" пока не подписал ни одного зимнего новичка, объясняю не нашей пассивностью на трансферном рынке. Просто не хотим ошибиться в селекции. Поэтому и предупредил представителей потенциальных новичков, что делать выводы по их подопечным будем только после детального просмотра.

Я не скрываю, что на турецком сборе преимущественно будем просматривать легионеров. Я буду готов их всех подписать, однако при условии, что они окажутся сильнее тех игроков, которые уже связаны контрактом с "Ингульцом". Поэтому пусть доказывают, что достойны играть за "Ингулец" на футбольном поле", - сказал Поворознюк.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Ингулец" с 11 очками расположился на десятом месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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