Мирон Маркевич: о секрете молодости, приглашении Левандовски и знакомстве с эффектной девушкой

На своем футбольном веку Мирон Маркевич повидал всякое. За 35 лет своей тренерской карьеры было множество событий, состоявших не только из успехов и неудач, побед и поражений, радостей и разочарований, но и всевозможных жизненных ситуаций. О них, как и о периодах детства и молодости юбиляр откровенно поделился с корреспондентом UA-Футбол для нашей рубрики "Слово за слово".

РЕЦЕПТ ЕГО МОЛОДОСТИ

- На сколько лет себя чувствуете?

- Точно не на семьдесят! Если я еще могу два-три раза в неделю два тайма по сорок минут вместе с молодыми отбегать, то пусть люди сами определяют на сколько.

- Какой возраст вам сейчас дают?

- По этому поводу расскажу забавный случай. Накануне я заправлял автомобиль на заправке, так оператор мне говорит: "Вы очень похожи на Мирона Маркевича. Но он намного старше" (смеется).

- Признались, что это вы?

- Нет. Я сел в машину и уехал. Пусть он думает так и дальше (улыбается).

- Каков рецепт молодости от Мирона Маркевича?

- Не нужно думать о возрасте, а побольше двигаться. Будь то ходьба, бег, езда на велосипеде или работа в тренажерном зале - все это непременно сгодится для здоровья! По-другому я свой распорядок дня не представляю. Кроме движения не нужно забывать и о режиме питания. Желательно ограничивать себя в тяжелой пище, не злоупотребляя жирным и сладким. Лучше больше налегать на рыбу, овощи и фрукты. Иногда, правда, мысли о чем-то вкусненьком лезут в голову, но я их стараюсь отгонять.

- Кем в детстве мечтали стать, когда повзрослеете?

- С самого детства я себя связывал только с футболом.

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА С КРОЙФФОМ

- Какой матч в тренерской карьере отнесли бы к категории наивысшего эмоционального всплеска со знаком "плюс"?

- Такой был не один. В моей тренерской карьере было больше тысячи матчей, поэтому из такой категории набралось бы немало. И все же три поединка выделю. Первый из них - это "Карпаты" - "Динамо" (Киев) сезона-1997/98, когда львовская команда выиграла 2:1. На том матче было около 60 тысяч зрителей, многие из которых сидели в проходах между трибунами и на деревьях. В тот день они имели возможность увидеть интересный футбол. В том составе динамовцев блистали Шевченко, Ребров, Гусин, Лужный… Второй – матч сезона-2013/14 "Металлист" - "Динамо" (Киев) – 3:0. В том чемпионате харьковская команда стала серебряным призером. Ну и третий – ответный полуфинальный поединок "Днепр" - "Наполи", который проходил в Киеве в розыгрыше Лиги Европы 2014/15. Мы выиграли 1:0 и вышли в финал.

Грозные "Карпаты" 1997

- К каким тренерам себя относите - диктаторам или демократам?

- Не могу сказать, что я ходил с палкой и делал так, чтобы было все по-моему. Нет. Но с другой стороны, сесть себе на голову не позволял никогда. Это однозначно.

- Есть ли в футболе люди, кому не подадите руки?

- Дыминскому (бывшему президенту "Карпат" - Прим. В.К.) точно не подам.

- С кем из легендарных футбольных личностей вам хотелось бы пообщаться в непринужденной обстановке – скажем, за столиком ресторана?

- Хотел бы поговорить с Йоханом Кройффом, но, к сожалению, этого человека уже нет...

В РАЗДЕВАЛКЕ – БЕЗ ОПЛЕУХ

- Кто из звезд футбола мирового уровня мог оказаться в одной из ваших команд?

- Когда я тренировал "Металлист", велись переговоры с Робертом Левандовским. Мы уже практически договорились о его переходе, но в последний момент все сорвалось.

- Бывали ли случаи, когда воспитательные меры в раздевалке в отношении подопечных не ограничивались одними матерными словами, а приходилось прибегать к оплеухе?

- Нет-нет, такого я себе никогда не позволял! А вот матюкался я очень редко. За 35 лет тренерской карьеры к нецензурной лексике в раздевалке прибегал лишь считанные разы.

- Судьям от вас когда-нибудь доставалось?

- Я старался с ними не ссориться, так как позже это могло против моей команды обернуться негативно. Советую нынешним тренерам к подобным вещам не прибегать.

- Какой вопрос из задаваемых журналистами, вас больше всего раздражает?

- (Ненадолго задумавшись). "Почему играл тот, а не другой?"

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО С ЛЬВОВСКИМ МОРОЖЕНЫМ И СИТРОМ

- Кто ваш образец для подражания и почему?

- Образцом для меня были мои родители. Я всегда на них равнялся, и очень благодарен им за то, что они меня воспитали. Наверное, для каждого человека его родители – это что-то особое.

Мирон Маркевич с отцом

- Когда вы были наиболее удовлетворены в жизни?

- Думаю, что не открою никакой секрет, если назову период детства и юности. Это были самые лучшие годы жизни, и счастливое время. Я всегда с особыми чувствами вспоминаю тот период.

- Какой предмет в школе был для вас нелюбимым?

- Ох… Уж лучше я скажу, что было для меня любимым. Это история и география.

- Как часто прогуливали уроки?

- Очень часто. Очень. Мог так целую неделю не ходить в школу. Я родился в Винниках, но когда пошел в школу, семья переехала во Львов. К этому я никак не мог привыкнуть. Часто сбегая, ехал в родные Винники, где потом отец меня разыскивал. Я шел на тамошнее озеро, где чувствовал себя счастливым.

- Чего из детства вам сейчас не хватает?

- Я провел хорошее детство, за что, опять же, благодарен матери и отцу. У меня было все, и я чувствовал себя счастливым. Увы, сейчас нет такого вкусного львовского "Эскимо", какое было в моем детстве. Когда это мороженое привозили для продажи, это было что-то необычайное! А как можно забыть вкус ароматного ситро за 4 копейки?! Люди, которые тогда имели возможность все это попробовать, меня поймут. Нынешняя же молодежь об этом не знает.

БИТКИ ДЛЯ "ЦОКА" И ЧЕРНОСЛИВ В ШОКОЛАДЕ

- Откладывали ли вы деньги со школьного обеда?

Нет. В этом у меня не было никакой необходимости, так как деньги я выигрывал. В моем детстве была такая игра – "цок" называлась. Львовяне старшего возраста ее помнят. Битки кидали, копейки – так и играли. У меня был набор таких битков, и я легко всех обыгрывал. Приходил домой - и у меня непременно было пять-шесть рублей.

- Какая привычная еда является для вас наиболее приятной?

- Уже лет двадцать, наверное, мало ем мяса, а больше стараюсь потреблять фрукты и овощи. Для меня именно такая пища является более приемлемой. Хотя, конечно же, иногда хочется чего-то сладкого.

- А что из сладостей любите больше всего?

- (Ненадолго задумавшись) Чернослив в шоколаде.

- Есть ли в вашей семье какие-либо кулинарные секреты или традиционные рецепты?

(Без раздумий). Жена очень здорово готовит солянку. Даже не знаю, есть ли еще где-то такая вкусная! Но солянка тоже весьма калорийная, поэтому я нечасто прошу ее делать.

- Вы как-то рассказывали, что ваша супруга готовит еще и вкусные вареники…

- Так и есть. Вареники-то я люблю, но они дают такой вес, что мне утром во время пробежек приходится больше бегать (улыбается). Ем их нечасто – стараюсь не злоупотреблять.

ТАНЦЫ ДЛИНОЮ В 43 ГОДА

- Как познакомились с будущей супругой?

- Это было на домашнем матче "Карпат". Аня была на футболе - там ее впервые и увидел. Видная была девушка, и не только я один обратил на нее внимание. А позже, когда я уже работал учителем физкультуры в школе, вместе со своими товарищами в один из первых дней учебного года попал в ресторан. Там и состоялась очередная встреча с будущей женой. Я пригласил Аню потанцевать - с тех пор мы вместе уже 43 года танцуем (улыбается).

- Тот факт, что ее избранник – футболист будущую супругу не смутил?

- Нет. К этому она отнеслась нормально. Анна любит футбол до сегодняшнего дня, и абсолютно во всех тренерских делах меня поддерживала. Она понимает игру, и в этом плане мне с ней легко.

- Какой подарок от вашей "второй половинки" запомнился вам на всю жизнь?

- Безусловно, два сына. Старший - Остап, младший - Юрий. Первый, как вы знаете, решил пойти по моим стопам и сейчас тренирует "Мариуполь". Обое - нормальные дети, и мы с женой рады, что их воспитали. Теперь уже они своих детей воспитывают. Счастлив, что все так развивается. Теперь главное, чтобы сыновья так же бережно хранили семейный очаг. Семья для меня - святое. Каждый день, проведенный в ее кругу, это праздник. Когда тебя обнимают внуки, это самые счастливые для меня мгновенья.

ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ТРИБУНАМ

- Сколько времени вы проводите с семьей и друзьями?

- Сейчас уже много, ведь я уже пятый год не занимаюсь тренерской деятельностью. Когда работал, то к сожалению, это было не так часто.

- Кем бы мог стать Мирон Маркевич, не пойди он по футбольной стезе?

- Я даже не могу себя представить в чем-то другом, кроме футбола. Вряд ли мог бы реализоваться в ином деле максимально - так, как оно необходимо. В свое время мои родители, в частности - мама, хотели, чтобы я был врачом. Но это очень непростая и весьма специфическая профессия. Эту работу нужно любить, вкладывать в нее душу. Я с большим уважением отношусь к докторам (особенно тем, кто лечит детей) и снимаю шляпу перед ними за их почетный труд.

- Возникало ли когда-нибудь желание покинуть большой футбол и поменять род деятельности?

- Нет, такого никогда не было.

- Какая черта характера мешает вам в жизни?

- Если говорить о футболе, то я себя уверенно чувствовал лишь в тренерской работе. А в обычной жизни – не совсем. Мне всегда не хватало какой-то положительной наглости, что ли. Сформировался какой-то комплекс излишней стеснительности, который мне мешал.

- Пользуетесь ли вы чужими советами?

- Иногда – да. Особенно если это дельный совет. Случалось, что я и трибуны слушал. Правда, такое было не часто, а лишь иногда. Бывали такие моменты, когда во время матча я находился в нерешительности, а кто-то что-то с трибуны крикнет – и это меня побуждает к действию. Самое интересное, что в итоге принятое решение оказывалось правильным.

- Если бы вы могли стать самым влиятельным человеком в мире, что бы изменили?

- Позаботился бы о том, чтобы помочь голодающим людям. Их в мире слишком много.

РАЗГАДАТЬ ЗАГАДКУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

- За годы, проведенные в футболе, вам не раз приходилось бывать в разных уголках земного шара. Какая страна или город вас больше всего впечатлили?

- Италия и ее неповторимая Флоренция. Это мой любимый город. Наряду со Львовом и Харьковом. Во Флоренции я был уже раз шесть, но хочется бывать в нем снова и снова. Если выпадает возможность, я всегда стараюсь посетить эту колыбель искусства эпохи Возрождения. Италия - это страна-музей, от которой я в восторге. К тому же, в ней живут замечательные люди.

- Если бы у вас была возможность полететь куда-либо абсолютно бесплатно, куда бы вы отправились?

- В жизни уже побывал на разных континентах, посетив многие страны. Но мне бы хотелось увидеть Новую Зеландию.

- А где еще, помимо Новой Зеландии мечтали бы побывать?

- Я бы хотел посмотреть, что такое Северная Корея. То, что я видел об этой стране по телевидению, для меня непонятно. Хотелось бы понять, как можно людей до такого социального состояния довести. А третья страна, в которой у меня есть желание побывать, это Япония.

- В каком месте на планете с удовольствием поселились бы?

- Я львовянин, и очень люблю свой город. Но если бы говорить о месте, где мне также комфортно, то это был бы Харьков.

Вторую часть интервью читайте завтра