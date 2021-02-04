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Днепр-1 договорился об аренде хорватского хавбека
Марио Чуже прибудет в расположение днепровского клуба уже в пятницу
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Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона, с возможной пролонгацией до конца года. Также у "Днепра-1" будет право выкупа игрока.
Футболист должен присоединиться к своей новой команде на сборах в Турции уже завтра, 5 февраля.
Напомним, что контракт игрока с загребским "Динамо" действует до начала 2025 года. Transfermarkt указывает стоимость игрока - 500 000 евро.
В составе загребского "Динамо" он провел 14 матчей, забил 2 гола.
На правах аренды играл за "Истру 1961" и "Локомотиву", в составе первых отличился 8 забитыми мячами и 3 ассистами в 20 встречах, во второй - 2 передачи в 7 матчах.
Также выступал (27 встреч и 2 гола) в молодежной и юношеской сборных Хорватии.
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