Колос - Шахтер. Арбитр ВАР Романов провоцировал Пасхала на грубую ошибку. Но судья в поле правильно настоял на своем

Судейство матчей 14-го тура УПЛ прошло без видимых ляпов. Момент с пенальти в ворота "Ворсклы" получился дискуссионным. Надо говорить о том, что защитник "Ворсклы" Альюн и нападающий "Руха" Климчук пытались сыграть в мяч, однако более акцентировано сделать это удалось футболисту "Ворсклы". Соперники одновременно были на мяче, однако Альюн первым сыграл в него благодаря более длинным ногам. Другое дело, что в данной ситуации следует учитывать заметки с Правил относительно рискованных действий. Это когда игрок играет в мяч, не думая о последствиях для здоровья оппонента. Решение арбитра Иванова дискуссионное. Нельзя четко и однозначно говорить ни об ошибке, ни о безальтернативной правоте.

А вот в матче "Колос" - "Шахтер" (0:0) все было однозначно. Игорь Пасхал отработал на высоком уровне. Это был один из немногих случаев в украинском футболе, когда, просмотрев видеоповтор, арбитр остался при своем первоочередном мнении.

На 90+2-й минуте Соломон подал мяч с фланга в штрафную "Колоса", двое игроков "Шахтера" открывались на передачу и один из них, - Фернандо, - упал на газон, споткнувшись о ногу оппонента. Игорь Пасхал справедливо не зафиксировал фол, однако эксперту Мирославу Ступару непонятны действия арбитра ВАР Виталия Романова. Согласно протоколу, арбитр ВАР должен вмешиваться в эпизод только при очевидной ошибке арбитра в поле. Итак, если Романов рекомендовал Пасхалу посмотреть видеоповтор, значит считал его решение не зафиксировать фол ошибочным. И это при том, что Романов имел время и возможность несколько раз пересмотреть эпизод.

"Если бы в поле судил Виталий Романов, то он, думаю, назначил бы пенальти в этом эпизоде. И тем самым испортил бы матч", - сказал Мирослав Ступар.

Очень хорошо, что Игорь Пасхал остался при своем мнении. Также эксперт отметил, что судья правильно разобрался и в эпизоде ​​на 59-й минуте, когда в штрафной "Колоса" упал Марлос. Тот случай, когда уверенные действия арбитра в поле весят больше, чем наличие системы видеоповторов.