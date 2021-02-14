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Колос - Шахтер. Арбитр ВАР Романов провоцировал Пасхала на грубую ошибку. Но судья в поле правильно настоял на своем

Премьер-лига
(7 голосов)

Колос - Шахтер 0:0. Судейский анализ матча УПЛ

Колос - Шахтер. Арбитр ВАР Романов провоцировал Пасхала на грубую ошибку. Но судья в поле правильно настоял на своем

ФК Шахтар

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейство матчей 14-го тура УПЛ прошло без видимых ляпов. Момент с пенальти в ворота "Ворсклы" получился дискуссионным. Надо говорить о том, что защитник "Ворсклы" Альюн и нападающий "Руха" Климчук пытались сыграть в мяч, однако более акцентировано сделать это удалось футболисту "Ворсклы". Соперники одновременно были на мяче, однако Альюн первым сыграл в него благодаря более длинным ногам. Другое дело, что в данной ситуации следует учитывать заметки с Правил относительно рискованных действий. Это когда игрок играет в мяч, не думая о последствиях для здоровья оппонента. Решение арбитра Иванова дискуссионное. Нельзя четко и однозначно говорить ни об ошибке, ни о безальтернативной правоте.

А вот в матче "Колос" - "Шахтер" (0:0) все было однозначно. Игорь Пасхал отработал на высоком уровне. Это был один из немногих случаев в украинском футболе, когда, просмотрев видеоповтор, арбитр остался при своем первоочередном мнении.

На 90+2-й минуте Соломон подал мяч с фланга в штрафную "Колоса", двое игроков "Шахтера" открывались на передачу и один из них, - Фернандо, - упал на газон, споткнувшись о ногу оппонента. Игорь Пасхал справедливо не зафиксировал фол, однако эксперту Мирославу Ступару непонятны действия арбитра ВАР Виталия Романова. Согласно протоколу, арбитр ВАР должен вмешиваться в эпизод только при очевидной ошибке арбитра в поле. Итак, если Романов рекомендовал Пасхалу посмотреть видеоповтор, значит считал его решение не зафиксировать фол ошибочным. И это при том, что Романов имел время и возможность несколько раз пересмотреть эпизод.

"Если бы в поле судил Виталий Романов, то он, думаю, назначил бы пенальти в этом эпизоде. И тем самым испортил бы матч", - сказал Мирослав Ступар.

Колос - Шахтер. Арбитр ВАР Романов провоцировал Пасхала на грубую ошибку. Но судья в поле правильно настоял на своем - изображение 1

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Очень хорошо, что Игорь Пасхал остался при своем мнении. Также эксперт отметил, что судья правильно разобрался и в эпизоде ​​на 59-й минуте, когда в штрафной "Колоса" упал Марлос. Тот случай, когда уверенные действия арбитра в поле весят больше, чем наличие системы видеоповторов.

Фото - ФК "Шахтер"

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В статье: Мирослав Ступар Шахтер (Донецк)
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Комментарии (11)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
14.02.2021 в 23:33
Ахметов чувствует скорый конец и не тратит бабло на всех судеек
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
14.02.2021 в 23:22
Романов - подстилка, его мнение д@рьма стоит...
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+1
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
14.02.2021 в 23:28
Извините, хотел поставить плюс!
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
14.02.2021 в 22:47
Теперь холуи затравят Пасхала...
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+7
0
timo87 (Донецк)
14.02.2021 в 22:43
А когда после удара Коноплянки мяч летел в створ и попал в руку защитника, разобрать забыли? Это самый вероятный момент для пенальти, куда более вероятный, чем оба описанных.
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0
-9
Тренерую (Столица)
14.02.2021 в 23:22
Ты идеот??? Какая рука??? Какой пенальти???
Ответить
0
-1
Термит (Киев)
14.02.2021 в 23:24
А что, это вообще законно - за целый матч не дать ни одного пенальти в пользу Шахтера?
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
14.02.2021 в 23:32
Бомжи такие забавные в гневе
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+1
0
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scorpius (Ck)
14.02.2021 в 22:42
Бред
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0
-5
Лекарь (село Дарница)
14.02.2021 в 22:42
Ну, наверное, слово "провоцировал" здесь не совсем уместно...Но, в целом, да, поддержу редакцию и арбитра в поле.
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+7
0
Тренерую (Столица)
14.02.2021 в 23:24
Именно - провоцировал!!!!!
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0
0


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