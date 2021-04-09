"Моя мама против" - хавбек Мариуполя пока что не дал согласия играть за сборную Азербайджана

Полузащитник " Мариуполя " Эльдар Кулиев пока что не принял окончательного решения относительно выступления за молодежную сборную Азербайджана.

"Предложение от АФФА было. Но я все еще не знаю, как будет.

Нужно все обговорить с родителями. Моя мама против, но с отцом еще не говорил об этом. В ближайшее время дам окончательный ответ", - заявил 18-летний Кулиев.