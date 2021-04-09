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"Моя мама против" - хавбек Мариуполя пока что не дал согласия играть за сборную Азербайджана
18-летнему Эльдару Кулиеву предложили сменить футбольное гражданство
Полузащитник "
"Предложение от АФФА было. Но я все еще не знаю, как будет.
Нужно все обговорить с родителями. Моя мама против, но с отцом еще не говорил об этом. В ближайшее время дам окончательный ответ", - заявил 18-летний Кулиев.
Напомним, что Кулиев является воспитанником "Шахтера", в "Мариуполе" играет с лета 2019 года.
В текущем сезоне УПЛ провел пять матчей, за юношеские и молодежную сборные Украины заигран не был.
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