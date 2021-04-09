  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Моя мама против" - хавбек Мариуполя пока что не дал согласия играть за сборную Азербайджана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Моя мама против" - хавбек Мариуполя пока что не дал согласия играть за сборную Азербайджана

Премьер-лига
(1 голосов)

18-летнему Эльдару Кулиеву предложили сменить футбольное гражданство

"Моя мама против" - хавбек Мариуполя пока что не дал согласия играть за сборную Азербайджана

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Эльдар Кулиев пока что не принял окончательного решения относительно выступления за молодежную сборную Азербайджана.

"Предложение от АФФА было. Но я все еще не знаю, как будет.

Нужно все обговорить с родителями. Моя мама против, но с отцом еще не говорил об этом. В ближайшее время дам окончательный ответ", - заявил 18-летний Кулиев.

Напомним, что Кулиев является воспитанником "Шахтера", в "Мариуполе" играет с лета 2019 года.

В текущем сезоне УПЛ провел пять матчей, за юношеские и молодежную сборные Украины заигран не был.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Азербайджан Эльдар Кулиев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
azerisport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
09.04.2021 в 18:28
Все валят с Украины и это досадно
Ответить
0
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
09.04.2021 в 18:37
ти ж не звалив, значить не усі)
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...