ПАОК интересуется голкипером Ворсклы Ризныком - источник

Греческий "ПАОК" проявляет интерес к подписанию 22-летнего вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка. Об этом сообщает OnSports со ссылкой на источники из Украины.

За своего футболиста, заинтересованность в котором также приписывают "Шахтеру", полтавский клуб хочет выручить 1,5 миллиона евро.

Отмечается также, что кроме "ПАОКа" 22-летним кипером заинтересована "Легия".

Контракт Ризныка с "Ворсклой" рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 800 тысяч евро.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах за полтавскую команду Ризнык провел 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 7 раз отстоял на ноль.

