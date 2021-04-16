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ПАОК интересуется голкипером Ворсклы Ризныком - источник
Также им заинтересована "Легия"
Фото: zbirna.com
Греческий "ПАОК" проявляет интерес к подписанию 22-летнего вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка. Об этом сообщает OnSports со ссылкой на источники из Украины.
За своего футболиста, заинтересованность в котором также приписывают "Шахтеру", полтавский клуб хочет выручить 1,5 миллиона евро.
Отмечается также, что кроме "ПАОКа" 22-летним кипером заинтересована "Легия".
Контракт Ризныка с "Ворсклой" рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 800 тысяч евро.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах за полтавскую команду Ризнык провел 20 матчей, в которых пропустил 17 мячей и 7 раз отстоял на ноль.
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