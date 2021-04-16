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Официально: Шахтер попрощался с Тайсоном

Премьер-лига
(5 голосов)

Конец истории

Официально: Шахтер попрощался с Тайсоном

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

"Шахтер" досрочно прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником команды Тайсоном, сообщает официальный сайт "горняков"

Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

В последнее время футболист конфликтовал с тренерским штабом, за что был сослан в дубль "горняков".

Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (14)
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Serega1111 (Киев)
16.04.2021 в 20:37
Наконец-то!
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0
0
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scorpius (Ck)
16.04.2021 в 20:28
Не всегда был стабилен, но если ловил свою волну, то на поле его было не удержать. Если б не последний сезон, в котором он уже откровенно валял дурака, то можно было бы сказать, что сделал отличную карьеру в Шахтере. А так, остались смешанные чувства от его пребывания в команде. В любом случае, желать Тайсону плохого не стану, что было то было, так или иначе пользы он клубу принес немало.
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+1
0
aleks68
16.04.2021 в 20:26
скатертью дорога.свято место пусто не бывает
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+2
0
Stakhanovchanin (Кадиевка)
16.04.2021 в 20:21
Когда контракт подписываешь, то нужно все вопросы обговорить и прописать, а не на бабки вестись. Тогда и конфликтовать не придётся. Счастливого пути!
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+3
0
bambur (Николаев)
16.04.2021 в 20:18
А мог ведь уйти как герой и легенда...... А так клоун клоуном
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+4
0
download1 (huyersk)
16.04.2021 в 20:05
ехай на8уй
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0
0
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НеШахтьор (Донецьк)
16.04.2021 в 19:59
Сльози були?)
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+1
-1
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Динамiт (Василькiв)
16.04.2021 в 19:50
Поздоровляємо ! Ти перший, який переміг МОНСТРА ! Не багато талантів тікало з клоаки ! Тобі повезло в 34 ! Тікай на батьківщину та розкажи молодим-дурним,щоб не велись на кримінальні українські гроші, іначе не вирветесь з клоаки до 34-36 років !
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+5
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.04.2021 в 19:56
цыганков до сих пор не может убежать, ага!)))
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+2
-6
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НеШахтьор (Донецьк)
16.04.2021 в 19:59
До чого тут Циганков, дурник?
+4
-1
vasylkoo (Львів)
16.04.2021 в 20:02
Сидить такий Тайсон в свому Мерсі і розказує в трущобах щоб в Шахтар не їхали, це було б епічно
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+2
-1
aleks68
16.04.2021 в 20:25
долб...б а кто вырвался с динамовской клоаки от унитазных королей сЦуркисов?пальцев одной руки хватит?когда уже купят дутых динамовских "звёзд"?очередь за ними ещё есть?тайсона просто нужно было продавать год назад.в этом главная ошибка шахтёра."переміг монстра?".идиот следи за своим динамовским "монстром"и не гавкай
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+1
-2
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таврия19752009 (симферополь)
16.04.2021 в 20:37
Клаака за 3 м Долларов зарплаты .а ты живешь в этой клоака за 3 т гривень)
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0
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vasylkoo (Львів)
16.04.2021 в 19:39
спасібо Тайсон ... і пошол нах...й ) - думаю якось так було в оригіналі
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+4
-2


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