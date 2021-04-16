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Официально: Шахтер попрощался с Тайсоном
Конец истории
Шахтар / Автор невідомий
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Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 матчей за команду, забив 56 голов. С "горняками" вингер шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.
В последнее время футболист конфликтовал с тренерским штабом, за что был сослан в дубль "горняков".
Ожидается, что в ближайшее время Тайсон вернется в Бразилию, где будет выступать за "Интернасьональ", чьим воспитанником он является.
⚒ Тайсон покидает «Шахтер» после 8 лет выступлений за клуб.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 16, 2021
Подробности: https://t.co/SAu47CoHEI.
ФК «Шахтер» благодарит Тайсона за годы, проведенные в команде, яркую игру, забитые голы, результативные передачи. Желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/vTSMNh3c3m
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