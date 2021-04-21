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Источник: Шаран по окончанию сезона покинет Александрию

Премьер-лига
(2 голосов)

Уходит эпоха

Источник: Шаран по окончанию сезона покинет Александрию

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран по окончанию сезона покинет команду. Об этом сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

"Насколько я знаю договоренности руководства и тренера "Александрии", поскольку цель финала Кубка не достигнута, в конце сезона в клубе закончится целая эпоха", - написал Бурбас в Твиттере.

Напомним, что "Александрия" уступила в полуфинале "Заре" в серии пенальти (1:1, 4:3).

Шаран работал с "Александрией" в сезоне 2010/11, выиграв с ней Первую лигу, вернулся в клуб в 2013 году и в 2015-м снова вывел команду в УПЛ.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Игорь Бурбас
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