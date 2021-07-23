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Русин: Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля

Премьер-лига
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Футболист настроен помогать новой команде

Русин: Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля

Скриншот: YouTube-канал Днепра-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Назарий Русин поделился мыслями от предстоящего сезона.

"Я хочу вернуться, начать играть. Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля и возвращаться на хороший уровень.

Собираюсь помочь команде занять то место, которая она хочет. В "Днепре-1" хороший коллектив, хорошие футболисты и очень сильный тренерский штаб. Думаю, все у нас получится", – сказал Русин.

"Динамо" отдало Русина "Днепру-1" в аренду до конца сезона 2021/22.

Напомним, что вторую половину минувшего сезона 22-летний футболист провел на правах аренды в варшавской "Легии". В составе польского клуба форвард сыграл всего 1 официальный матч в Кубке Польши против "Пяста".

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В статье: СК Днепр-1 Назарий Русин
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