Русин: Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля

Нападающий "Днепра-1" Назарий Русин поделился мыслями от предстоящего сезона.

"Я хочу вернуться, начать играть. Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля и возвращаться на хороший уровень.

Собираюсь помочь команде занять то место, которая она хочет. В "Днепре-1" хороший коллектив, хорошие футболисты и очень сильный тренерский штаб. Думаю, все у нас получится", – сказал Русин.