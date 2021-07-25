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Турецкий клуб лидирует в гонке за Довбика
Артем может сменить клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор" проявляет интерес к нападающему "Днепра-1" Артема Довбика. Сейчас именно он является лидером в трансферной гонке за украинца. Об этом сообщает Fussball Transfers.
"Бордово-голубые" опережают других семь претендентов на нападающего: "Динамо", "Шахтер", "Гент", "Андерлехт", "Торино", "Марсель" и "Реал Сосьедад".
Отметим, что в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги "Трабзонспор" занял четвертое место и вышел в квалификационный раунд Лиги конференций.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Довбика в 1,5 млн евро. Его контракт с "Днепр-1" будет действителен ещё два года.
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