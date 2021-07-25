Турецкий клуб лидирует в гонке за Довбика

"Трабзонспор" проявляет интерес к нападающему "Днепра-1" Артема Довбика. Сейчас именно он является лидером в трансферной гонке за украинца. Об этом сообщает Fussball Transfers.

"Бордово-голубые" опережают других семь претендентов на нападающего: "Динамо", "Шахтер", "Гент", "Андерлехт", "Торино", "Марсель" и "Реал Сосьедад".

Отметим, что в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги "Трабзонспор" занял четвертое место и вышел в квалификационный раунд Лиги конференций.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Довбика в 1,5 млн евро. Его контракт с "Днепр-1" будет действителен ещё два года.