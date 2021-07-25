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Турецкий клуб лидирует в гонке за Довбика

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем может сменить клуб

Турецкий клуб лидирует в гонке за Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Трабзонспор" проявляет интерес к нападающему "Днепра-1" Артема Довбика. Сейчас именно он является лидером в трансферной гонке за украинца. Об этом сообщает Fussball Transfers.

"Бордово-голубые" опережают других семь претендентов на нападающего: "Динамо", "Шахтер", "Гент", "Андерлехт", "Торино", "Марсель" и "Реал Сосьедад".

Отметим, что в прошлом розыгрыше турецкой Суперлиги "Трабзонспор" занял четвертое место и вышел в квалификационный раунд Лиги конференций.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Довбика в 1,5 млн евро. Его контракт с "Днепр-1" будет действителен ещё два года.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Артем Довбик Днепр-1
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Источник:
Fussball Transfers

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Комментарии (7)
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Loader (Днепр)
25.07.2021 в 15:31
Если хотя бы какой-то интерес у перечисленных клубов есть, то агент трудится неплохо. Выжать кучу предложений из пяти минут на поле и одного гола - хороший результат.)) p.s. И если есть реальное предложение уехать - делать это надо немедленно.
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-1
MaximSK (Киев)
25.07.2021 в 15:12
Динамо наверное отпадает, у нас итак много нападающих.
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ascent (Луксор)
25.07.2021 в 15:19
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0
-1
MaximSK (Киев)
25.07.2021 в 15:31
зря смеешься, есть Рамирес, Супряга, Шкурин, Кулач и травмированный Беседин. 4 нападающих это норм .
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2.dc (Николаев)
25.07.2021 в 15:10
Даже интересно, а сам то Довбик знает о перегонах, и если ДА, то сам то за кого топит?
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0
0
Джин Тоник (R)
25.07.2021 в 15:09
Пускай 2 сезона отыграет за Днепр.
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+1
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
25.07.2021 в 15:41
А потім перейде в Колос
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