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Бессмертный: Сабино нам не подходит. Ему ищут клуб или он ищет

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер не верит в игрока

Бессмертный: Сабино нам не подходит. Ему ищут клуб или он ищет

Фото - ФК Львів / Автор - Євген Кравс

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Главный тренер ФК "Львов" Анатолий Бессмертный рассказал о будущем противостоянии с "Ворсклой"и о том, кто покинет команду:

"Сабино нам не подходит. Но попросился тренироваться с нами. Пусть тренируется, поддерживает форму. Ему ищут клуб или он ищет – не могу сказать, это вопрос к руководству клуба.

"Ворскла" – очень серьезный соперник. Готовимся к нему. Не сказал бы, что они плохо начали сезон. Да, где-то не повезло в еврокубках, но это очень сильная и серьезная команда", – сказал Бессмертный.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Сабино
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Источник:
Сайт ФК "Львів"

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