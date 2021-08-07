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Бессмертный: Сабино нам не подходит. Ему ищут клуб или он ищет
Тренер не верит в игрока
Фото - ФК Львів / Автор - Євген Кравс
Главный тренер ФК "Львов" Анатолий Бессмертный рассказал о будущем противостоянии с "Ворсклой"и о том, кто покинет команду:
"Сабино нам не подходит. Но попросился тренироваться с нами. Пусть тренируется, поддерживает форму. Ему ищут клуб или он ищет – не могу сказать, это вопрос к руководству клуба.
"Ворскла" – очень серьезный соперник. Готовимся к нему. Не сказал бы, что они плохо начали сезон. Да, где-то не повезло в еврокубках, но это очень сильная и серьезная команда", – сказал Бессмертный.
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