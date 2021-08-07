Бессмертный: Сабино нам не подходит. Ему ищут клуб или он ищет

Главный тренер ФК "Львов" Анатолий Бессмертный рассказал о будущем противостоянии с "Ворсклой"и о том, кто покинет команду:

"Сабино нам не подходит. Но попросился тренироваться с нами. Пусть тренируется, поддерживает форму. Ему ищут клуб или он ищет – не могу сказать, это вопрос к руководству клуба.

"Ворскла" – очень серьезный соперник. Готовимся к нему. Не сказал бы, что они плохо начали сезон. Да, где-то не повезло в еврокубках, но это очень сильная и серьезная команда", – сказал Бессмертный.