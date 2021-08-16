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"Показывает достаточно неплохой уровень" - в Десне думают над подписанием Хачериди
Президент Десны - о возможном подписании Хачериди
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Президент "
"Сейчас он тренируется с нами, и показывает достаточно неплохой уровень.
Учитывая, что нам нужен игрок в центр защиты, есть вероятность, что Хачериди станет нашим игроком", — сказал Левин.
Напомним, что за свою карьеру Хачериди успел поиграть за “Олком”, “Волынь”, киевское “Динамо”, греческий “ПАОК” и “Динамо Брест”.
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Источник:fanday
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