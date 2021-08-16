"Показывает достаточно неплохой уровень" - в Десне думают над подписанием Хачериди

Президент " Десны " Владимир Левин рассказал о возможном подписании защитника Евгения Хачериди, который тренируется в расположении клуба.

"Сейчас он тренируется с нами, и показывает достаточно неплохой уровень. Учитывая, что нам нужен игрок в центр защиты, есть вероятность, что Хачериди станет нашим игроком", — сказал Левин.

Напомним, что за свою карьеру Хачериди успел поиграть за “Олком”, “Волынь”, киевское “Динамо”, греческий “ПАОК” и “Динамо Брест”.