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"Показывает достаточно неплохой уровень" - в Десне думают над подписанием Хачериди

Премьер-лига
(3 голосов)

Президент Десны - о возможном подписании Хачериди

"Показывает достаточно неплохой уровень" - в Десне думают над подписанием Хачериди

komanda

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин рассказал о возможном подписании защитника Евгения Хачериди, который тренируется в расположении клуба.

"Сейчас он тренируется с нами, и показывает достаточно неплохой уровень.

Учитывая, что нам нужен игрок в центр защиты, есть вероятность, что Хачериди станет нашим игроком", — сказал Левин.

Напомним, что за свою карьеру Хачериди успел поиграть за “Олком”, “Волынь”, киевское “Динамо”, греческий “ПАОК” и “Динамо Брест”.

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В статье: Евгений Хачериди Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
fanday

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