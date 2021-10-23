Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Александрии: Больше расстроились ничьей против Десны
Стремились добыть три очка
fco.com.ua
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче против "Десны":
"- Больше довольны или недовольны результатом?
- Больше расстроились. Хотели выиграть, привезти три очка. Но не получилось. Ничья тоже в копилку, но, конечно, немного неприятный осадок.
- Вы пытались строить игру через контратаки? Или какой был план на игру?
- Нет, в этом матче мы должны были играть за счет передач между линией центральных и крайних защитников. Или отваливаться от защитников и принимать мяч. Также должно было быть включение крайних хавов за шиворот защитникам. Моментами получалось. Должно были комбинировать на флангах, мяч сразу должен был добираться до штрафной. Мы так и забили гол.
- Вы специально работаете над физикой? Во втором матче подряд команда в после перерыва добавляет.
- Ударный день у нас всегда есть, занимаемся скоростно-силовой работой, как нас учили на тренерских курсах”, - сказал Гура.
Отметим, что в настоящее время "Александрия" занимает шестое место в УПЛ, уступая третьей "Ворскле" пятью очками. В активе подопечных Юрия Гуры 19 зачетных пунктов. Следующий матч "горожане" проведут уже 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины против "Металлиста-1925".
Популярное сейчас
- Шаран отказался от предложения возглавить одного из аутсайдеров УПЛ
- Уверенный Металлист 1925, шанс для Гармаша в сборной. Главные новости за 22 октября
- Папа римский поблагодарил Месси за подаренную футболку: Оставайся таким же. Рад, что ты не зазнался
- Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО