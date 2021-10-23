Тренер Александрии: Больше расстроились ничьей против Десны

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче против "Десны":

"- Больше довольны или недовольны результатом?

- Больше расстроились. Хотели выиграть, привезти три очка. Но не получилось. Ничья тоже в копилку, но, конечно, немного неприятный осадок.

- Вы пытались строить игру через контратаки? Или какой был план на игру?

- Нет, в этом матче мы должны были играть за счет передач между линией центральных и крайних защитников. Или отваливаться от защитников и принимать мяч. Также должно было быть включение крайних хавов за шиворот защитникам. Моментами получалось. Должно были комбинировать на флангах, мяч сразу должен был добираться до штрафной. Мы так и забили гол.

- Вы специально работаете над физикой? Во втором матче подряд команда в после перерыва добавляет.

- Ударный день у нас всегда есть, занимаемся скоростно-силовой работой, как нас учили на тренерских курсах”, - сказал Гура.