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Тренер Александрии: Больше расстроились ничьей против Десны

Премьер-лига
(1 голосов)

Стремились добыть три очка

Тренер Александрии: Больше расстроились ничьей против Десны

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче против "Десны":

"- Больше довольны или недовольны результатом?

- Больше расстроились. Хотели выиграть, привезти три очка. Но не получилось. Ничья тоже в копилку, но, конечно, немного неприятный осадок.

- Вы пытались строить игру через контратаки? Или какой был план на игру?

- Нет, в этом матче мы должны были играть за счет передач между линией центральных и крайних защитников. Или отваливаться от защитников и принимать мяч. Также должно было быть включение крайних хавов за шиворот защитникам. Моментами получалось. Должно были комбинировать на флангах, мяч сразу должен был добираться до штрафной. Мы так и забили гол.

- Вы специально работаете над физикой? Во втором матче подряд команда в после перерыва добавляет.

- Ударный день у нас всегда есть, занимаемся скоростно-силовой работой, как нас учили на тренерских курсах”, - сказал Гура.

Отметим, что в настоящее время "Александрия" занимает шестое место в УПЛ, уступая третьей "Ворскле" пятью очками. В активе подопечных Юрия Гуры 19 зачетных пунктов. Следующий матч "горожане" проведут уже 26 октября в 1/8 финала Кубка Украины против "Металлиста-1925".

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В статье: Юрий Гура Десна (Чернигов) Александрия
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Источник:
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