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Капитан Львова не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы

Премьер-лига
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Энес Махмутович тренируется по индивидуальной программе

Капитан Львова не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы

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Легионер "Львова" из Люксембурга Энес Махмутович не сможет помочь команде уже в трех календарных матчах подряд.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, капитана "горожан" беспокоит мышечная травма и после возвращения из расположения сборной Люксембурга он тренируется по индивидуальной программе.

Скорее всего, в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины с "Альянсом" Энес сыграть не сможет и в лучшем случае попадет в заявку на поединок 13-го тура чемпионата УПЛ — с "Колосом", который состоится 31 октября в Ковалевке.

Напомним, что "Львов" занимает 14-е место, набрав семь очков.

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В статье: ФК Львов Энес Махмутович
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Источник:
Meta-ratings

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