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Капитан Львова не поможет команде в ближайших матчах из-за травмы
Энес Махмутович тренируется по индивидуальной программе
Легионер "Львова" из Люксембурга Энес Махмутович не сможет помочь команде уже в трех календарных матчах подряд.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, капитана "горожан" беспокоит мышечная травма и после возвращения из расположения сборной Люксембурга он тренируется по индивидуальной программе.
Скорее всего, в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины с "Альянсом" Энес сыграть не сможет и в лучшем случае попадет в заявку на поединок 13-го тура чемпионата УПЛ — с "Колосом", который состоится 31 октября в Ковалевке.
Напомним, что "Львов" занимает 14-е место, набрав семь очков.
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