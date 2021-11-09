Русол - о молодых игроках: Шахтер и Динамо всегда пользуются ситуацией - когда Металлист распадался, у Черноморца были проблемы

Исполнительный директор " Днепра-1 " Андрей Русол в эфире шоу "Трендец" рассказал о подходе клуба относительно воспитания молодых футболистов.

"Мы работаем в реалиях, когда рядом есть "Шахтер" и "Динамо", которые на рынке обладают большим ресурсом, чем мы. И они всегда пользуются ситуацией – когда "Металлист" распадался, у "Черноморца" были проблемы. Они всегда пытаются быть первыми на мяче.

Что мы можем предложить ребенку? Мы пытаемся создать систему, которая ему понравится и даст уверенность, что он добьется результатов, пройдя ее.

У нас есть красивые истории, которые мы можем подать родителям – тот же Супряга, Лунин, Ярмолюк. Необязательно быть в "Шахтере" или "Динамо", чтобы добиться определенных успехов.

Мы не работаем, чтобы продавать молодых футболистов. Раньше мы работали, чтобы прежде всего добиваться спортивного результата. Я считаю, что должен быть баланс между результатами и воспитанием молодых футболистов из своей академии. Тоже считаю, что мы, в хорошем смысле, должны быть использованы футболистом как определенный мостик и этап в карьере – чтобы через нас попадать в Европу, в хорошие клубы.

Уверен, что многие из академии мечтают играть в "Днепре", но они должны ставить более амбициозные задачи и стремиться попасть в европейский клуб. Мы не хотим быть "золотой клеткой", хотим им дать дорогу через "Днепр" в большой футбол, а потом красиво расстаться с ними и отправить их куда-то в Европу", – сказал Русол.