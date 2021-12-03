"Опять в какой-то конфликт я влез". Селезнев объяснил свою реакцию после матча с Динамо

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал скандальную ситуацию, в которой он раскритиковал игру одноклубника. Инцидент произошел в поединке 16-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (0:2).

"Если человек выходит на поле без желания, то почему все должны бегать, а ты выходишь без желания. Ну что это? Мне очень обидно было, что мы проиграли. Мы не должны были проигрывать. Я вспылил, но извинился перед всеми.

Кто опубликовал это видео? Я не знаю. Мне сегодня только сказали, что оно опубликовано было в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Я просто не пойму: мы разговаривали между собой, зачем это все выкладывать? Опять в какой-то конфликт я влез", - сказал Селезнев в комментарии для Видеожурнал Yellow.