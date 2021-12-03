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"Опять в какой-то конфликт я влез". Селезнев объяснил свою реакцию после матча с Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Евгений прокомментировал данный эпизод

"Опять в какой-то конфликт я влез". Селезнев объяснил свою реакцию после матча с Динамо

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал скандальную ситуацию, в которой он раскритиковал игру одноклубника. Инцидент произошел в поединке 16-го тура УПЛ с киевским "Динамо" (0:2).

"Если человек выходит на поле без желания, то почему все должны бегать, а ты выходишь без желания. Ну что это? Мне очень обидно было, что мы проиграли. Мы не должны были проигрывать. Я вспылил, но извинился перед всеми.

Кто опубликовал это видео? Я не знаю. Мне сегодня только сказали, что оно опубликовано было в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Я просто не пойму: мы разговаривали между собой, зачем это все выкладывать? Опять в какой-то конфликт я влез", - сказал Селезнев в комментарии для Видеожурнал Yellow.

Отметим, что скорее всего Евгений реагировал на форварда Эдварда Кобака, который вышел на замену на 85-й минуте встречи. Именно он потерял мяч в конце матча и сразу в контратаке "Минай" пропустил второй гол. Также за время проведенное на поле футболист успел несколько раз упасть на газон.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
Видеожурнал Yellow

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Комментарии (5)
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zafo55
03.12.2021 в 15:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
friday13 (Львів)
03.12.2021 в 15:08
в нього вроджений рашизм, доповнений алкоголем. результат очевидний - агресія, апатія, манія величі, відсутність моральних норм та цінностей
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
03.12.2021 в 15:02
И вот это ЧМО хочет быть лучшим бомбардиром за всю историю Украины? Мало быть форвардом, надо ещё не быть ЧМОм. А селезнев ЧМО!
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+1
0
avatar
Il Gatto
03.12.2021 в 14:52
> ми розмовляли між собою Це не розмови між собою, це ти Сєля просто бидло і жлоб
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+2
0
seryiezik (Киев)
03.12.2021 в 14:49
Женя, заводи себе ю-туб канал на подобие как у Милевского. Пора тебе завязывать с футболом. Тебя слишком много в эфире...
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+1
0


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