Царь сердится. "Нескрытые" эмоции Селезнева после поражения от Динамо - ВИДЕО

После матча 16-го тура УПЛ "Минай" — "Динамо" (0:2) форвард хозяев Евгений Селезнев был недоволен действиями своего напарника. Об это можно увидеть из видео.

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36-летний нападающий не сдерживал эмоций и не подбирал слова в адрес своего одноклубника.

"Кто этого у#ка выпустил!? Бл#! Кто его на##й выпустил!? На##й вы его выпускаете!!! Бл#! На##й он мне нужен!? Чтобы вышел и падал! Бл#. Су#а, бл##ь, еба##я! Я ему п##ды щас дам в раздевалке!", — сказал Селезнев.

Отметим, что Селезнев вышел на поле на 46-й минуте встречи. Также вместе с ним на замену выходили Мислав Матич и Михали Месхи.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!