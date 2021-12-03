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Царь сердится. "Нескрытые" эмоции Селезнева после поражения от Динамо - ВИДЕО
Никогда такого не было и вот опять
После матча 16-го тура УПЛ "Минай" — "Динамо" (0:2) форвард хозяев Евгений Селезнев был недоволен действиями своего напарника. Об это можно увидеть из видео.
36-летний нападающий не сдерживал эмоций и не подбирал слова в адрес своего одноклубника.
"Кто этого у#ка выпустил!? Бл#! Кто его на##й выпустил!? На##й вы его выпускаете!!! Бл#! На##й он мне нужен!? Чтобы вышел и падал! Бл#. Су#а, бл##ь, еба##я! Я ему п##ды щас дам в раздевалке!", — сказал Селезнев.
Отметим, что Селезнев вышел на поле на 46-й минуте встречи. Также вместе с ним на замену выходили Мислав Матич и Михали Месхи.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!
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