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Царь сердится. "Нескрытые" эмоции Селезнева после поражения от Динамо - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Никогда такого не было и вот опять

Царь сердится. "Нескрытые" эмоции Селезнева после поражения от Динамо - ВИДЕО

Новина українською

После матча 16-го тура УПЛ "Минай" — "Динамо" (0:2) форвард хозяев Евгений Селезнев был недоволен действиями своего напарника. Об это можно увидеть из видео.

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36-летний нападающий не сдерживал эмоций и не подбирал слова в адрес своего одноклубника.

"Кто этого у#ка выпустил!? Бл#! Кто его на##й выпустил!? На##й вы его выпускаете!!! Бл#! На##й он мне нужен!? Чтобы вышел и падал! Бл#. Су#а, бл##ь, еба##я! Я ему п##ды щас дам в раздевалке!", — сказал Селезнев.

Отметим, что Селезнев вышел на поле на 46-й минуте встречи. Также вместе с ним на замену выходили Мислав Матич и Михали Месхи.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

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В статье: Евгений Селезнев Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (13)
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zafo55
03.12.2021 в 15:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Dalskyi (Sviaschene)
03.12.2021 в 13:28
Йому б Ібрагімовіча в пару, оце дует бувби.
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0
-8
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
03.12.2021 в 14:11
##ать ж@пу с пальцем сравнил. Максимум это дует с кентом Алиевым.
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+5
0
avatar
Il Gatto
03.12.2021 в 14:47
І те, в привокзальному кабаку
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
03.12.2021 в 13:12
Оно ж совсем е.банутое. Если не фейк...
Ответить
+7
0
friday13 (Львів)
03.12.2021 в 13:11
роздвоєння особистості
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 13:12
Це де особистість, цей голодуючий дибілоїд?
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+6
0
friday13 (Львів)
03.12.2021 в 13:26
це психологічне відхилення. голодуючий критикує тренера за те, що той випустив селезнева на поле, критикує свою другу его-особистість за гру. тобто алкаш сам на себе кричить
+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 13:35
Та ні,,він критикує тренера за те що випустив Месхи чи як там його?
+2
0
friday13 (Львів)
03.12.2021 в 13:39
розумію. але мені більше подобається версія, що сам на себе. відео набуває нового сенсу
+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
03.12.2021 в 14:42
Ответить
+1
0
Arthas (Севастополь)
03.12.2021 в 13:11
Хтось цього клоуна ще "царем" називає? Не поважаєте себе, то поважайте хоча б читачів!
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+13
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
03.12.2021 в 13:36
А як його називати,Цари на росии,.Мол пі*дуй на родину
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+3
0


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