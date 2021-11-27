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В поисках приключений. Минай - Динамо 0:2

Премьер-лига
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(3 голосов)

Совсем не убедительный матч от чемпиона

В поисках приключений. Минай - Динамо 0:2

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч против "Баварии" оказался не столь трудным для "Динамо", чтобы серьезно тасовать состав. Хотя несколько изменений Мирча Луческу все же сделал. В частности, вместо Сироты в центре защиты вышел Шабанов, Де Пена на левом фланге уступил место Вербичу, а на острие действовал Денис Гармаш, который в поединке Лиги Чемпионов появивлся на поле только после перерыва. На остальные позиции вышли основные в данный момент исполнители киевской команды.

Игорь Леонов, как и ожидалось, оставил на скамейке для запасных Евгения Селезнева. Ему нужна была скорость для контратак, которую могли бы дать Билоног, Ахмедзаде и Кныш. Но проблема в том, что полузащита слишком была ориентирована на оборону и ей явно не хватало мастерства, чтобы выйти из-под прессинга киевлян. Хахлев, Кулиев и Петрусенко в первом тайме крайне редко могли связать несколько пасов, а забросы от защитников "Миная" в направлении форвардов легко прерывались Забарным и Кендзерой.

Как следствие, "Динамо" владело тотальным преимуществом в первом тайме и еще до перерыва могло снять вопрос о победителе. Хотя и моментов было не так уж много у бело-синих. Первый создал Цыганков, который пробивал из пределов штрафной, но не попал в нижний угол. Затем на 12-й минуте был пенальти, назначенный за фол Горина на Буяльском. Цыганков спокойно развел Кучера и мяч по разным углам.

Увеличивать преимущество должен был Денис Гармаш. Сначала он пробил после прострела от Миколенко с левого фланга, но мяч попал в перекладину. Затем наносил удар слета после подачи от Виктора Цыганкова с противоположного фланга, но не хватило каких-то сантиметров. Можно еще вспомнить удар Кендзеры после подачи углового, но это только для статистики. В общем, стандарты у динамовцев в первом тайме не пошли.

Но это полбеды. На второй тайм они вообще забыли выйти. По крайней мере, создалось такое впечатление, ведь после перерыва уже "Минай" владел инициативой и, если откровенно, должен был избежать поражения. Следует отдать должное Игорю Леонову. Он произвел тройную замену и она дала результат. Во-первых, Матич лучше начинал атаки, во-вторых Месхи более продуктивно действовал в центре поля, ну и, наконец, Селезнев. Находясь максимально высоко, он держал в напряжении защиту "Динамо". О желании Евгения насолить принципиальному сопернику и говорить нечего.

"Минай" во втором тайме сделал акцент на свой правый фланг, где очень удачно взаимодействовали Гончар и Ахмедзаде. Рустам вообще был одним из самых заметных на поле и именно он нанес на 61-й минуте первый полноценный удар (перед этим был заблокированный от Матича) по воротам "Динамо". Вингер бил с угла вратарской, но Шабанов успел подставить ногу, так что мяч прошел рядом со стойкой.

Через две минуты в центре внимания уже оказался Евгений Селезнев. Высокая подача от Гончара с правого фланга стала проблемой для защиты "Динамо". Форвард перепрыгнул Забарного и пробил головой с нескольких метров – мяч попал в штангу. Тот же Гончар добивал, но кто-то из динамовцев успел помешать правому защитнику "Миная".

Моменты хозяев не привели в чувство киевлян. Они продолжили играть инертно и пассивно, "Минай" же все больше заводился. Перелом мог случиться на 70-й минуте после подачи углового. После серии рикошетов Ахмедзаде упал в штрафной "Динамо" после контакта с Кендзерой. Видео ассистент долго смотрел эпизод, но в итоге позвал к экрану арбитра в поле Алексея Деревинского. Скорее всего, это был бы пенальти, если бы не игра рукой, обнаруженная у Матича за несколько мгновений до этого. Поэтому рефери назначил штрафную в сторону ворот "Миная".

Просмотр ВАР затянулся на пять минут и это позволило киевлянам хоть немного прийти в себя. Луческу провел серию замен – еще раньше выпустил Де Пену вместо Вербича, который снова разочаровал своей игрой, бросил в бой Шкурина вместо Гармаша, освежил правый фланг, выходом Караваева вместо Кендзеры. Именно Александр нанес первый удар "Динамо" во втором тайме на 80-й минуте, но Кучер справился, а Матич подстраховал, не позволив добить мяч Шкурину.

Под конец игры "Минай" сбавил обороты, хотя Игорь Леонов и призывал подопечных идти вперед. "Динамо" удавалось держать соперника на расстоянии. Но счет оставался 0:1, так что победа киевлян висела на волоске. Он мог оборваться на 90+5-й минуте, когда закарпатцы организовали атаку правым флангом, Кулиев отдал пас на Месхи в штрафную, тот качнул Караваева и пробил с разворота с шести метров – мяч прошел рядом со штангой.

А уже в следующем эпизоде ​​"Динамо" забило второй гол – рейд по обнаженному правому флангу (Синегуб получил травму, когда уже все замены были использованы) закончился подачей Сидорчука на Шапаренко в район 11-метров, откуда Николай пробил слета без шансов для Кучера.

После первого тайма трудно было спрогнозировать, что "Минай" сможет создать проблемы "Динамо". Но киевляне постарались сами и включили режим максимального содействия закарпатцам. Хотя и умалять заслуг команды Игоря Леонова не стоит. Она смогла перестроиться и найти в себе внутренние силы, чтобы достойно противостоять фавориту. Только невезение и, пожалуй, недостаточное мастерство помешали в итоге второй раз в сезоне отобрать очки у гранда в Ужгороде.

Чемпионат Украины. VBET Лига. 16-й тур
27 ноября. Ужгород. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницький), арбитр ВАР - Андрей Коваленко
ФК Минай - Динамо 0:2
Гол: Виктор Цыганков 12 (пен.), Николай Шапаренко 90+6
ФК Минай: Д.Кучер - Гончар, Семенко (Матич 46), Горин, Синегуб - Хахлев (Месхи 46), Петрусенко, Кулиев - Ахмедзаде (Коваленко 82), Билоног (Селезнев 46), Кныш (Кобак 85)
Динамо: Бущан - Кендзёра (Караваев 77), Забарный, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Цыганков (Антюх 90+4), Буяльский, Вербич (Де Пена 62) - Гармаш ( Шкурин 77)
Предупреждения: Олег Горин 12 - Беньямин Вербич 59, Карлос Де Пена 69

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (36)
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Геродот (Винница)
27.11.2021 в 16:41
Если бы Минай играл в первом тайме, так как во втором, то вполне имел бы шансы на другой исход игры. А так. В первом тайме Минай просто тупо отбивался, у команды ничего не получалось - ни мяч принять не могли, ни пас отдать. В результате за весь тайм не нанесли по воротам Динамо ни одного удара, соответственно и в створ ни одного. Когда Динамо забило пенальти, подумал, что разгрома Минаю не избежать. А получилось по другому. Во втором тайме игроки Миная, видимо получив бамбулей в перерыве, забегали как заведенные, что наверное стало полной неожиданностью для динамовцев. Свою роль сыграл и выход на поле Селезнева. Моменты начали возникать один за одним у ворот Бущана. Динамо откровенно повезло, когда пробил в штангу в противоход Бущану Селезнев, ну и еще более повезло Динамо, когда за две минуты до окончания основного времени с убойной позиции пробил мимо ворот Месхи. Забей, и вполне игра могла закончиться и вничью. Но кто доктор, если кривоногий Месхи не может попасть с пяти метров в семиметровые ворота. А дальше сработало старое правило - не забиваешь ты - забьют тебе. Шапаренко поставил точку в игре. По игре динамовцев чувствовалось, что пролет Баварии не прошел даром, но все же нельзя расслабляться до такой степени, ведь вполне могли потерять сегодня очки с откровенным аутсайдером.
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+3
-1
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Spokoyno (Київ)
27.11.2021 в 16:46
НІТ! Гості б не мали шансів заспокоїтись! А так ранній гол та повна перевага ввели динамівців у транс Важко після Баварії зібратися на Мінай, який дріжака зловив, ще до матчу
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+3
0
vituynia (Черкассы)
27.11.2021 в 16:38
Ну Минай оставил неплохое впечатление, по сравнению с предыдущим соперником - Черноморцем. Есть опытные добротные игроки - Гончар, Синегуб, есть перспективный Ахмедзаде. А в Черноморце сплошная серость. Что же до сегодняшнего поединка, то киевляне ну никак не могут,что бы не создать проблем на свою голову.Полное доминирование в первом тайме (около 80 % владения мячом) и полный валидол во втором. Неприятная нестабильность. Да и проблемы с нападающими никуда не делись. Сегодня Гармаш не забил, выручила перекладина, про остальных чисто теоретически нападающих, лучше ничего не говорить. У Миная за весь матч ни одного удара в створ ворот, правда была штанга,помешавшая Селезнёву приблизить свою навязчивую мечту. Так что для Динамо всё могло закончиться и не так уж весело.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
27.11.2021 в 16:20
На жаль... Динамівці після єврокубкової зустрічі занадто гоноровито підійшли до гри з Мінаєм Авжеж! То сама Баварія, а тут ... Тому поки господарі паралізував жах перед клубом із ЛЧ Динамо спокійно давило А от коли господарі забігали... ДК перейти навіть на другу передачу не вдавалось. Пенальті формальний... Хоч ще у двох подібних випадках захисники грали "трошки в ногу, трошки в м'яч" утім судді вирішили "не перевантажувати гру пенальтями"
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+1
-2
мы за динамо (киев)
27.11.2021 в 16:22
я завжди проти таких пеналів
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+1
-1
oleg dynamo (львівська)
27.11.2021 в 16:23
ДК просто підфартило що спершу була рука в Миная і це спасло від пеналя у їх ворота...
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:26
Там не було пенальті, Кендзьора був першим на м'ячі.
+3
-3
oleg dynamo (львівська)
27.11.2021 в 16:32
Там не було пенальті, Кендзьора був першим на м'ячі.-------------ну там дуже спірно...він недармо побіг переглядати і переважно після перегляду ставлять...тут спасла рука...
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:14
Вічна пам'ять замордованим комуно-більшовицькою Ордою! (
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+6
-3
мы за динамо (киев)
27.11.2021 в 16:20
вічна пам"ять
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+7
-3
oleg dynamo (львівська)
27.11.2021 в 16:20
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0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
27.11.2021 в 16:21
ТВАРЬ РАШИСТСЬКА!
+2
-4
oleg dynamo (львівська)
27.11.2021 в 16:27
ТВАРЬ РАШИСТСЬКА! ------------пацани вибачайте.....я подумав що Бокасса так написав про гру...я забув про сьогоднішню дату і тому втиснув смайлик...ще раз вибачайте
+2
0
oleg dynamo (львівська)
27.11.2021 в 16:13
якщо б можна було писати матами то в моєму коменті були б всі мати і тільки наші прийменники "на" "в" і т.д,Я як в воду...зразу сказав що вони ще пожаліють що в 1-му таймі не забили як мінімум двічі...просто пофартило.тут втрата очей була б справедливим результатом....
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2021 в 16:10
Динамо и болельщиков с победой !!!
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+4
-3
osadob07 (жмеринка)
27.11.2021 в 16:11
да,динамо это сила,базара нет
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+1
-5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:13
Динамо ета клас, Динамо ета школа, Динамо - звьоздний час українського футбола.
+4
-3
osadob07 (жмеринка)
27.11.2021 в 16:19
ура ,товарищи,ой,господа
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0
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:09
Таке враження, що у перерві у роздягальню Миная зателефонував Ахметов, і пообіцяв тисяч по 30 за нічию. Але головне, що Тунець не забив. А так же хотів.
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+8
-2
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genpet (Николаев)
27.11.2021 в 16:09
Да и эта команда претендует на золото... Слабо и неубедительно. Игроки не понимают друг друга, игра хаотичная, без всяких домашних заготовок, с множеством технического брака. Конечно тут и тренер виноват, постоянно тасует состав и не о какой сыгранности не может быть и речи
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+4
-1
Serhio79 (Kyiv)
27.11.2021 в 16:07
Шановна редакціє!Виправте: арбітр матчу Олексія Деревинський представляє Харків.Арбітр з Києва не може судити київський клуб за визначенням
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:11
Ага, а Іванов з окупованої Макіївки має повне право. І як судить...
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
27.11.2021 в 16:04
После первого тайма подумал Динамо как то слишком расхлябано играет. И вот на второй тайм вишел не Синай, а какие то звери, за что им большой респект, реально не заслуженно, должны были забивать. А наши валидольщики, как так можно относится к игре, к своим болельщикам в конце концов, моментами даже в атаку не могли выйти, что это за чемпион такой что почти весь тайм провел в своей штрафной. С другой стороны играть без нападающего и опорной зоны большая роскошь в современном футболе, даже если против тебя играет гораздо ниже классом команда. Ну ладно болельщики, вы дела пожалейте там инфаркт на подходе. Выиграли и выиграли, оставили больше вопросов чем ответов, если зимой не купят Напа с опорником не видать чемпионства.
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+6
-1
мы за динамо (киев)
27.11.2021 в 16:15
гольовий пас сидорчука зацінив?
Ответить
+3
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
27.11.2021 в 16:19
И что, весь второй тайм Синай возил Динамо возле нашей штрафной, где был этот деревянный в это время? Опорника нужна оценивать по работе в центре, абсолютный провал, дичайший просто.
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:22
Мабуть з Байєрном у вівторок виклалися на 100 відс. Тому на другий тайм сил не вистачило. А рівно цінного другого складу немає.
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
27.11.2021 в 16:32
Та это все отговорки, почему Ливерпуль или Аталанта, Бавария, тот же Аякс могут через два на третий фееритьч а наши что самые уставшие, или в клубе нету комплекса восстановительной системы, харош уже этот савдеповское клише применять, класса нету у половины игроков, уже сколько пишу просто умаляю чтоб нашли замену этому бревну в центре поля..
Ответить
+1
-1
code906 (Kiev)
27.11.2021 в 16:01
Караваев сделал всё необходимое, чтобы игрок Миная сравнял на последних минутах, но...
Ответить
+2
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
27.11.2021 в 16:05
Караваев по ходу на контору играет, то в сборной галит, то за Динамо лажает через матч
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:25
У Караве гра на гру не приходиться. Бувало за збірну феєрив, здається проти Португалії.
+2
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
27.11.2021 в 16:01
Такие трансформации команды в течении одного матча трудно понять .
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+4
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.11.2021 в 15:59
Беру 0.7 плантаря и иду бухать..... сил больше нет на это все смотреть, сплошной депрессняк((((
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+2
-8
code906 (Kiev)
27.11.2021 в 16:07
К психологу лучше обратитесь) Сейчас они сядут в свои спорткары и поедут домой, а вы 0.7...
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+3
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.11.2021 в 16:09
Лучше прыгни в окно.)
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+3
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.11.2021 в 16:11
Так у нього гада є крильця
+3
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.11.2021 в 15:57
Все это грустно.....
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+1
-8


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