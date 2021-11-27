В поисках приключений. Минай - Динамо 0:2

Матч против "Баварии" оказался не столь трудным для "Динамо", чтобы серьезно тасовать состав. Хотя несколько изменений Мирча Луческу все же сделал. В частности, вместо Сироты в центре защиты вышел Шабанов, Де Пена на левом фланге уступил место Вербичу, а на острие действовал Денис Гармаш, который в поединке Лиги Чемпионов появивлся на поле только после перерыва. На остальные позиции вышли основные в данный момент исполнители киевской команды.

Игорь Леонов, как и ожидалось, оставил на скамейке для запасных Евгения Селезнева. Ему нужна была скорость для контратак, которую могли бы дать Билоног, Ахмедзаде и Кныш. Но проблема в том, что полузащита слишком была ориентирована на оборону и ей явно не хватало мастерства, чтобы выйти из-под прессинга киевлян. Хахлев, Кулиев и Петрусенко в первом тайме крайне редко могли связать несколько пасов, а забросы от защитников "Миная" в направлении форвардов легко прерывались Забарным и Кендзерой.

Как следствие, "Динамо" владело тотальным преимуществом в первом тайме и еще до перерыва могло снять вопрос о победителе. Хотя и моментов было не так уж много у бело-синих. Первый создал Цыганков, который пробивал из пределов штрафной, но не попал в нижний угол. Затем на 12-й минуте был пенальти, назначенный за фол Горина на Буяльском. Цыганков спокойно развел Кучера и мяч по разным углам.

Увеличивать преимущество должен был Денис Гармаш. Сначала он пробил после прострела от Миколенко с левого фланга, но мяч попал в перекладину. Затем наносил удар слета после подачи от Виктора Цыганкова с противоположного фланга, но не хватило каких-то сантиметров. Можно еще вспомнить удар Кендзеры после подачи углового, но это только для статистики. В общем, стандарты у динамовцев в первом тайме не пошли.

Но это полбеды. На второй тайм они вообще забыли выйти. По крайней мере, создалось такое впечатление, ведь после перерыва уже "Минай" владел инициативой и, если откровенно, должен был избежать поражения. Следует отдать должное Игорю Леонову. Он произвел тройную замену и она дала результат. Во-первых, Матич лучше начинал атаки, во-вторых Месхи более продуктивно действовал в центре поля, ну и, наконец, Селезнев. Находясь максимально высоко, он держал в напряжении защиту "Динамо". О желании Евгения насолить принципиальному сопернику и говорить нечего.

"Минай" во втором тайме сделал акцент на свой правый фланг, где очень удачно взаимодействовали Гончар и Ахмедзаде. Рустам вообще был одним из самых заметных на поле и именно он нанес на 61-й минуте первый полноценный удар (перед этим был заблокированный от Матича) по воротам "Динамо". Вингер бил с угла вратарской, но Шабанов успел подставить ногу, так что мяч прошел рядом со стойкой.

Через две минуты в центре внимания уже оказался Евгений Селезнев. Высокая подача от Гончара с правого фланга стала проблемой для защиты "Динамо". Форвард перепрыгнул Забарного и пробил головой с нескольких метров – мяч попал в штангу. Тот же Гончар добивал, но кто-то из динамовцев успел помешать правому защитнику "Миная".

Моменты хозяев не привели в чувство киевлян. Они продолжили играть инертно и пассивно, "Минай" же все больше заводился. Перелом мог случиться на 70-й минуте после подачи углового. После серии рикошетов Ахмедзаде упал в штрафной "Динамо" после контакта с Кендзерой. Видео ассистент долго смотрел эпизод, но в итоге позвал к экрану арбитра в поле Алексея Деревинского. Скорее всего, это был бы пенальти, если бы не игра рукой, обнаруженная у Матича за несколько мгновений до этого. Поэтому рефери назначил штрафную в сторону ворот "Миная".

Просмотр ВАР затянулся на пять минут и это позволило киевлянам хоть немного прийти в себя. Луческу провел серию замен – еще раньше выпустил Де Пену вместо Вербича, который снова разочаровал своей игрой, бросил в бой Шкурина вместо Гармаша, освежил правый фланг, выходом Караваева вместо Кендзеры. Именно Александр нанес первый удар "Динамо" во втором тайме на 80-й минуте, но Кучер справился, а Матич подстраховал, не позволив добить мяч Шкурину.

Под конец игры "Минай" сбавил обороты, хотя Игорь Леонов и призывал подопечных идти вперед. "Динамо" удавалось держать соперника на расстоянии. Но счет оставался 0:1, так что победа киевлян висела на волоске. Он мог оборваться на 90+5-й минуте, когда закарпатцы организовали атаку правым флангом, Кулиев отдал пас на Месхи в штрафную, тот качнул Караваева и пробил с разворота с шести метров – мяч прошел рядом со штангой.

А уже в следующем эпизоде ​​"Динамо" забило второй гол – рейд по обнаженному правому флангу (Синегуб получил травму, когда уже все замены были использованы) закончился подачей Сидорчука на Шапаренко в район 11-метров, откуда Николай пробил слета без шансов для Кучера.

После первого тайма трудно было спрогнозировать, что "Минай" сможет создать проблемы "Динамо". Но киевляне постарались сами и включили режим максимального содействия закарпатцам. Хотя и умалять заслуг команды Игоря Леонова не стоит. Она смогла перестроиться и найти в себе внутренние силы, чтобы достойно противостоять фавориту. Только невезение и, пожалуй, недостаточное мастерство помешали в итоге второй раз в сезоне отобрать очки у гранда в Ужгороде.

Чемпионат Украины. VBET Лига. 16-й тур

27 ноября. Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницький), арбитр ВАР - Андрей Коваленко

ФК Минай - Динамо 0:2

Гол: Виктор Цыганков 12 (пен.), Николай Шапаренко 90+6

ФК Минай: Д.Кучер - Гончар, Семенко (Матич 46), Горин, Синегуб - Хахлев (Месхи 46), Петрусенко, Кулиев - Ахмедзаде (Коваленко 82), Билоног (Селезнев 46), Кныш (Кобак 85)

Динамо: Бущан - Кендзёра (Караваев 77), Забарный, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Цыганков (Антюх 90+4), Буяльский, Вербич (Де Пена 62) - Гармаш ( Шкурин 77)

Предупреждения: Олег Горин 12 - Беньямин Вербич 59, Карлос Де Пена 69