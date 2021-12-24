Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представители Зари и Днепра-1. УПЛ назвала лучших тренера и игрока месяца
Болельщики сделали свой выбор
Фото: УПЛ
УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера ноябрь-декабрь. По результатам голосования победили представители "Днерра-1" и "Зари".
Лучшим игроком был признан нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. Он получил 44,4 процента голосов.
В голосовании он опередил Александра Пихаленка ("Днепр-1"), Аллахяра ("Заря"), Михаила Мудрика ("Шахтер"), Виталия Буяльского ("Динамо") и Дмитрия Ризныка ("Ворскла").
В голосовании за топ-наставника победил тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник, который получил 52,4 процента голосов.
Он опередил Мирчу Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Игора Йовичевича ("Днепр-1") и Ярослава Вишняка из "Колоса".
Популярное сейчас
- Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО
- Санжар: Переход Миколенко в Эвертон - большой шаг для украинского футбола
- Трансферы Шевченко в Дженоа, УПЛ выбирает транслятора. Главные новости за 23 декабря
- Новый владелец Черноморца в 2022 году вложит в клуб 5 млн долларов
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО