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Представители Зари и Днепра-1. УПЛ назвала лучших тренера и игрока месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики сделали свой выбор

Представители Зари и Днепра-1. УПЛ назвала лучших тренера и игрока месяца

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера ноябрь-декабрь. По результатам голосования победили представители "Днерра-1" и "Зари".

Лучшим игроком был признан нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. Он получил 44,4 процента голосов.

В голосовании он опередил Александра Пихаленка ("Днепр-1"), Аллахяра ("Заря"), Михаила Мудрика ("Шахтер"), Виталия Буяльского ("Динамо") и Дмитрия Ризныка ("Ворскла").

В голосовании за топ-наставника победил тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник, который получил 52,4 процента голосов.

Он опередил Мирчу Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Игора Йовичевича ("Днепр-1") и Ярослава Вишняка из "Колоса".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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