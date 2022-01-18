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Обещанные премиальные в Десне за победу 500 тысяч гривен заплатили только за первые три выигранных матча в сезоне
Десна наиболее кризисная в финансовом плане команда УПЛ
Фото: ФК Десна
В начале этого сезона руководство "
При этом, заплатили эти премиальные команде только за первые три победы. Вероятно, за победы над "Черноморцем" (3:0), "Мариуполем" (2:1) и "Ингульцом" (2:0).
Также сообщается, что за победу над "Днепром-1" было обещано 1 млн гривен премиальных, потому что такие же деньги платят в клубе из Днепра за победы. "Десна" этот матч выиграла 2:1.
После этого "Десна" в сезоне выиграла еще три матча – "Рух" (1:0), "Львов" (2:0) и "Черноморец" (1:0).
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