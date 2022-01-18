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Обещанные премиальные в Десне за победу 500 тысяч гривен заплатили только за первые три выигранных матча в сезоне

Премьер-лига
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Десна наиболее кризисная в финансовом плане команда УПЛ

Обещанные премиальные в Десне за победу 500 тысяч гривен заплатили только за первые три выигранных матча в сезоне

Фото: ФК Десна

Новина українською

В начале этого сезона руководство "Десны" объявило, что премиальные команде за победы в УПЛ будут составлять 500 тысяч гривен за матч, сообщает "ТаТоТаке".

При этом, заплатили эти премиальные команде только за первые три победы. Вероятно, за победы над "Черноморцем" (3:0), "Мариуполем" (2:1) и "Ингульцом" (2:0).

Также сообщается, что за победу над "Днепром-1" было обещано 1 млн гривен премиальных, потому что такие же деньги платят в клубе из Днепра за победы. "Десна" этот матч выиграла 2:1.

После этого "Десна" в сезоне выиграла еще три матча – "Рух" (1:0), "Львов" (2:0) и "Черноморец" (1:0).

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В статье: Десна (Чернигов)
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Источник:
ТаТоТаке

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