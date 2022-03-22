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Нападающий Ворсклы перебрался в клуб из Азербайджана
Бразилец нашел новый клуб к концу сезона
Фото: sabahfc.az
Нападающий "Ворсклы" Лукас Рангель на временной основе пополнил состав азербайджанский "Сабах".
27-летний бразилец будет защищать цвета команды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. Поэтому, скорее всего, речь идет об аренде.
Рангель перешел в "Ворсклу" летом прошлого года. В текущем сезоне Лукас в составе полтавского клуба провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил 1 результативную передачу.
К слову. "Сабах" идет пятым в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.
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