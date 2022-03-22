УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Ворсклы перебрался в клуб из Азербайджана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Ворсклы перебрался в клуб из Азербайджана

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец нашел новый клуб к концу сезона

Нападающий Ворсклы перебрался в клуб из Азербайджана

Фото: sabahfc.az

Новина українською

Нападающий "Ворсклы" Лукас Рангель на временной основе пополнил состав азербайджанский "Сабах".

27-летний бразилец будет защищать цвета команды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. Поэтому, скорее всего, речь идет об аренде.

Рангель перешел в "Ворсклу" летом прошлого года. В текущем сезоне Лукас в составе полтавского клуба провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил 1 результативную передачу.

К слову. "Сабах" идет пятым в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Сабах (Баку) Лукас Рангель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Сабах

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...