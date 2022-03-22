Нападающий Ворсклы перебрался в клуб из Азербайджана

Нападающий "Ворсклы" Лукас Рангель на временной основе пополнил состав азербайджанский "Сабах".

27-летний бразилец будет защищать цвета команды до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба. Поэтому, скорее всего, речь идет об аренде.

Рангель перешел в "Ворсклу" летом прошлого года. В текущем сезоне Лукас в составе полтавского клуба провел 13 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил 1 результативную передачу.

К слову. "Сабах" идет пятым в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.