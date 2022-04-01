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Без дебюта в УПЛ. Бразилец Металлиста 1925 уехал на родину
И вряд ли уже вернется
Фото: Металлист 1925
Бразилец Дерек, до последнего времени игравший в составе "Металлиста 1925", уехал в Бразилию.
Его новой командой стал клуб "Шапекоэнсе". Официально сделка числится на аренда до конца сезона, однако контракт Дерека с харьковчанами действителен до лета 2022-го. То есть, он вряд ли вернется.
FECHADOS COM A CHAPE! ????— Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 1, 2022
O zagueiro Xandão, o meia-atacante Derek e o atacante Luizinho são os novos reforços do Verdão para os compromissos da temporada 2022!
Bem-vindos à família Chape!
➡️ Leia mais sobre as contratações em https://t.co/yfWP1YBfK3#VamosChape pic.twitter.com/O2DzuTfeTe
Из-за травмы Дерек не играл в нынешнем сезоне, так и не сумев дебютировать в УПЛ. Однако за "1925" он провел 35 матчей, забил 12 голов и отдал три ассиста.
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