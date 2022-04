Без дебюта в УПЛ. Бразилец Металлиста 1925 уехал на родину

Бразилец Дерек, до последнего времени игравший в составе "Металлиста 1925", уехал в Бразилию.

Его новой командой стал клуб "Шапекоэнсе". Официально сделка числится на аренда до конца сезона, однако контракт Дерека с харьковчанами действителен до лета 2022-го. То есть, он вряд ли вернется.

FECHADOS COM A CHAPE! ????



O zagueiro Xandão, o meia-atacante Derek e o atacante Luizinho são os novos reforços do Verdão para os compromissos da temporada 2022!



Bem-vindos à família Chape!



➡️ Leia mais sobre as contratações em https://t.co/yfWP1YBfK3#VamosChape pic.twitter.com/O2DzuTfeTe