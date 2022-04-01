УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без дебюта в УПЛ. Бразилец Металлиста 1925 уехал на родину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без дебюта в УПЛ. Бразилец Металлиста 1925 уехал на родину

Премьер-лига
(1 голосов)

И вряд ли уже вернется

Без дебюта в УПЛ. Бразилец Металлиста 1925 уехал на родину

Фото: Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец Дерек, до последнего времени игравший в составе "Металлиста 1925", уехал в Бразилию.

Его новой командой стал клуб "Шапекоэнсе". Официально сделка числится на аренда до конца сезона, однако контракт Дерека с харьковчанами действителен до лета 2022-го. То есть, он вряд ли вернется.

Из-за травмы Дерек не играл в нынешнем сезоне, так и не сумев дебютировать в УПЛ. Однако за "1925" он провел 35 матчей, забил 12 голов и отдал три ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Шапекоэнсе Дерек Фрейтас Рибейро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...