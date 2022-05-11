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На украинском языке. Алан Патрик трогательно попрощался с Шахтером
Бразилец выразил теплые слова клубу и украинцам
Атакующий полузащитник "Интернасьонала" Алан Патрик трогательно попрощался с донецким "Шахтером", из которого ушел этой весной.
"Даже в своих смелых мечтах я не мог подумать, что когда я приехал в Украину в возрасте 20 лет, один из самых невероятных этапов моей карьеры только начинался. Это были прекрасные годы в футболке Шахтера, отличные битвы, 13 титулов и отличные моменты учебы.
Я очень благодарен за все, что прожил. С этой футболкой я прощаюсь как еще один фанат этого большого клуба, чтобы эта замечательная история продолжалась.
Я также очень надеюсь, что эта ужасная военная ситуация скоро закончится, чтобы Украина снова была счастливой страной, которую я знал. Желаю вам много сил продолжать заботиться о своей семье и друзьях, скоро этот момент пройдет, – написал Патрик, прикрепив видео с яркими моментами своих выступлений.
Патрик перешел в донецкий "Шахтер" летом 2011 года.С тех пор он забил 26 голов и 35 ассистов в 178 матчах за украинский клуб.
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