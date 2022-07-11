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Очередное усиление для Вернидуба. Кривбасс подписал экс-игрока Металлиста 1925
Красно-белые ведут активную работу на трансферном рынке
Фото: metalist1925.com
"Кривбасс", главным тренером которого является Юрий Вернидуб, продолжает активно работать на трансферном рынке. "Красно-белые" подписали очередного новичка - полузащитника Максима Задераку.
Детали контракта не афишируются.
В новой команде 27-летний футболист будет играть под 94-м номером.
Предыдущим его клубом был "Металлист 1925", за который он в прошлом сезоне провел 10 матчей. В карьере Задераки имеется также опыт выступлений за "Александрию", донецкий "Металлург", каменскую "Сталь" и армянский "Арарат".
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