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Очередное усиление для Вернидуба. Кривбасс подписал экс-игрока Металлиста 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Красно-белые ведут активную работу на трансферном рынке

Очередное усиление для Вернидуба. Кривбасс подписал экс-игрока Металлиста 1925

Фото: metalist1925.com

Новина українською

"Кривбасс", главным тренером которого является Юрий Вернидуб, продолжает активно работать на трансферном рынке. "Красно-белые" подписали очередного новичка - полузащитника Максима Задераку.

Детали контракта не афишируются.

В новой команде 27-летний футболист будет играть под 94-м номером.

Предыдущим его клубом был "Металлист 1925", за который он в прошлом сезоне провел 10 матчей. В карьере Задераки имеется также опыт выступлений за "Александрию", донецкий "Металлург", каменскую "Сталь" и армянский "Арарат".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака
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Источник:
ФК Кривбасс

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