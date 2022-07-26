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Источник: Металлист интересуется голкипером Лвова

Премьер-лига
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(1 голосов)

Игрок может сменить клубную прописку

Источник: Металлист интересуется голкипером Лвова

Фото: FootBoom / Автор - Михаил Козелко

Новина українською

"Металлист" проявляет интерес к вратарю "Львова" Оресту Костику. Об этом информирует Footboom.

Единственным препятствием перехода Костика в харьковский клуб может стать его контракт со львовянами, который действую до лета 2023 года. Трансферная стоимость 23-летнего голкипера оценивается в 200 тысяч евро.

В сезоне-2021/22 Костик отыграл 20 матчей в УПЛ за "Львов", а доигрывал сезон в литовской "Йонаве", в составе которой принял участие в 6 матчах. Ранее он также выступал за тернопольскую "Ниву" и ровенский "Верес".

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В статье: ФК Львов Металлист (Харьков)
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Источник:
Footboom

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Комментарии (1)
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ЛеваХарьков (Харків)
26.07.2022 в 11:22
Орест Кузик, чи Костик? Ви вже визначтесь будь-ласка
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