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Веселая перестрелка. Кривбасс проиграл Ворскле, ведя в счете 2:0
Пять голов на двоих
Фото: ФК Кривбасс
Клубы УПЛ готовятся к будущему сезону.
В эту среду контрольную игру провели "Кривбасс" и "Ворскла". Еще до перерыва коллектив Вернидуба забил дважды (Банада и Зотько), однако во втором тайме умудрился проиграть - дубль на счету Степанюку и решающий удар с точки от Черныша.
Напомним, новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
03.08.2022 в 23:06
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