Веселая перестрелка. Кривбасс проиграл Ворскле, ведя в счете 2:0

Клубы УПЛ готовятся к будущему сезону.

В эту среду контрольную игру провели "Кривбасс" и "Ворскла". Еще до перерыва коллектив Вернидуба забил дважды (Банада и Зотько), однако во втором тайме умудрился проиграть - дубль на счету Степанюку и решающий удар с точки от Черныша.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.