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Веселая перестрелка. Кривбасс проиграл Ворскле, ведя в счете 2:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Пять голов на двоих

Веселая перестрелка. Кривбасс проиграл Ворскле, ведя в счете 2:0

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Клубы УПЛ готовятся к будущему сезону.

В эту среду контрольную игру провели "Кривбасс" и "Ворскла". Еще до перерыва коллектив Вернидуба забил дважды (Банада и Зотько), однако во втором тайме умудрился проиграть - дубль на счету Степанюку и решающий удар с точки от Черныша.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует 23-го августа.

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В статье: Ворскла (Полтава) Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
03.08.2022 в 23:06
А состав Ворсклы Где ?
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