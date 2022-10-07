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Львов подписал опытного защитника
Усиление для львовян
lvivfc.com
О деталях соглашения с 27-летним футболистом клуб не сообщает.
Полегенько – воспитанник "Динамо". В Украине выступал также за "Говерлу", "Мариуполь" и "Десну". Последним его клубом был "Ингулец", всего в рамках УПЛ провел 91 матч.
С 2012 года Павел играл за сборные Украины разных возрастов.
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Источник:ФК Львів
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