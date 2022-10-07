Львов подписал опытного защитника

ФК "Львов" официально объявил о трансфере правого защитника Павла Полегенько.

О деталях соглашения с 27-летним футболистом клуб не сообщает.

Полегенько – воспитанник "Динамо". В Украине выступал также за "Говерлу", "Мариуполь" и "Десну". Последним его клубом был "Ингулец", всего в рамках УПЛ провел 91 матч.

С 2012 года Павел играл за сборные Украины разных возрастов.