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Черноморец подписал нападающего Зари
Первое усиление одесситов этой зимой
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
Одесский "Черноморец" подписал первого новичка во время текущего зимнего антракта. По информации клубной прессслужбы, контракт подписан с нападающим Даниилом Алефиренко.
Никаких деталей перехода – аренда или полноценный контракт – одесситы не раскрывают.
Первую часть текущего сезона 22-летний форвард провел в составе "Зари". За луганчан Алефиренко отыграл всего 43 минуты, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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