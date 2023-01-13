Черноморец подписал нападающего Зари

Одесский "Черноморец" подписал первого новичка во время текущего зимнего антракта. По информации клубной прессслужбы, контракт подписан с нападающим Даниилом Алефиренко.

Никаких деталей перехода – аренда или полноценный контракт – одесситы не раскрывают.

Первую часть текущего сезона 22-летний форвард провел в составе "Зари". За луганчан Алефиренко отыграл всего 43 минуты, забил один гол и сделал одну результативную передачу.