  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец подписал нападающего Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец подписал нападающего Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое усиление одесситов этой зимой

Черноморец подписал нападающего Зари

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Одесский "Черноморец" подписал первого новичка во время текущего зимнего антракта. По информации клубной прессслужбы, контракт подписан с нападающим Даниилом Алефиренко.

Никаких деталей перехода – аренда или полноценный контракт – одесситы не раскрывают.

Первую часть текущего сезона 22-летний форвард провел в составе "Зари". За луганчан Алефиренко отыграл всего 43 минуты, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Следить за всеми переходами в УПЛ этой зимой вы можете в Таблице трансферов.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ
yellow-arrow
"Мы понимаем, где должны находиться". Попов - об ожиданиях от второй части сезона
yellow-arrow
Колос отпустил двух легионеров, Заря подписала двух чемпионов мира U20. Все зимние трансферы УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Данил Алефиренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде