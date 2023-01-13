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Шахтер представил грузинского новичка

Премьер-лига
(2 голосов)

Георгий Гочолейшвили теперь официально – горняк

Шахтер представил грузинского новичка

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" представил своего нового игрока – 21-летнего флангового защитника из Грузии Георгия Гочолейшвили. Напомним, что о трансфере было объявлено еще раньше. Но присоединился к новой команде грузин только сейчас, 13-го января 2023-го года.

Как отмечает пресс-служба "горняков", контракт рассчитан на пять лет. В "Шахтере" Гочолейшвили выступит в футболке под номером "13".

Также заметим, что Георгий Гочолейшвили выступает на правом фланге защиты.

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В статье: Шахтер (Донецк) Георгий Гочолейшвили
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