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Шахтер представил грузинского новичка
Георгий Гочолейшвили теперь официально – горняк
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Донецкий "Шахтер" представил своего нового игрока – 21-летнего флангового защитника из Грузии Георгия Гочолейшвили. Напомним, что о трансфере было объявлено еще раньше. Но присоединился к новой команде грузин только сейчас, 13-го января 2023-го года.
???? Ласкаво просимо до «Шахтаря»! ⚒ Георгій Гочолейшвілі ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 13, 2023
▶️ https://t.co/sIKN1mbFFd#Shakhtar pic.twitter.com/v05VepQQXp
Как отмечает пресс-служба "горняков", контракт рассчитан на пять лет. В "Шахтере" Гочолейшвили выступит в футболке под номером "13".
Также заметим, что Георгий Гочолейшвили выступает на правом фланге защиты.
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