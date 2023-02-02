Два игрока Металлиста получили повреждения

Харьковский "Металлист" продолжает подготовку к весенней части сезона в Турции. Команда вынуждена работать без двух игроков, сообщает пресс-служба харьковчан.

Полузащитник Игорь Чайковский тренируется индивидуально - он получил повреждение на одной из тренировок. Сроки восстановления игрока не называются. Хавбек Дмитрий Коркишко получил травму в товарищеском матче с боснийской "Тузлой Сити" (0:1). Ожидается, что он вернется к работе через несколько дней.

В то же время форвард Максим Прядун приступил к тренировкам в общей группе команды.

Напомним, что во время турецкого сбора "Металлист" еще ни разу не выигрывал. Желто-синие уступили польской "Катовице" (0:1), болгарскому "Локомотиву" и боснийской "Тузл Сити" (0:1). Следующий спарринг команда Перицы Огненовича проведет 3 февраля против "Торпедо" Кутаиси.