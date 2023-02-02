  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два игрока Металлиста получили повреждения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два игрока Металлиста получили повреждения

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровые новости из стана желто-синих

Два игрока Металлиста получили повреждения

Фото: fcmetalist.com

Новина українською

Харьковский "Металлист" продолжает подготовку к весенней части сезона в Турции. Команда вынуждена работать без двух игроков, сообщает пресс-служба харьковчан.

Полузащитник Игорь Чайковский тренируется индивидуально - он получил повреждение на одной из тренировок. Сроки восстановления игрока не называются. Хавбек Дмитрий Коркишко получил травму в товарищеском матче с боснийской "Тузлой Сити" (0:1). Ожидается, что он вернется к работе через несколько дней.

В то же время форвард Максим Прядун приступил к тренировкам в общей группе команды.

Напомним, что во время турецкого сбора "Металлист" еще ни разу не выигрывал. Желто-синие уступили польской "Катовице" (0:1), болгарскому "Локомотиву" и боснийской "Тузл Сити" (0:1). Следующий спарринг команда Перицы Огненовича проведет 3 февраля против "Торпедо" Кутаиси.

По теме
yellow-arrow
Спарринг между Полесьем и Динамо не состоится - названа причина
yellow-arrow
Беседин наконец сделал что-то хорошее, почему Забарный так дорог. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Йовичевич: Мы молодая команда, поэтому должны становиться еще более жесткими и зрелыми
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Чайковский Дмитрий Коркишко Максим Прядун Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcmetalist.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде