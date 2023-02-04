Каденко: Если говорить о Первой лиге, то вряд ли получится играть раньше середины марта не на искусственных полях

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о положении дел в лиге и о планах на следующий сезон:

– Есть ли уже новички, которые дали согласие на участие в соревнованиях ПФЛ в следующем сезоне?

– Возможно, и есть, но вы же понимаете, что мы не можем их просто принять из-за того, что они дали согласие. Каждая команда должна пройти процедуру аттестации, а если комитет даст нам свои выводы, то тогда мы сможем принять клубы в соревнования ПФЛ. Но в принципе есть команды, которые сейчас планируют и хотят вернуться или хотят стать абсолютными дебютантами. Как будет дальше, сказать трудно, будем следить за ситуацией, как она будет развиваться и в футболе, и в целом по стране.

– Все ли в порядке с другими командами ПФЛ, никто не планирует сниматься с соревнований?

– Я такой информации не слышал. Есть разные ситуации в клубах, но пока нет официальных данных, что кто-то планирует сниматься с соревнований.

– Объединение клубов "Рубикон" (Киев) и "Окко" (Харьков), они уже официально зарегистрировались?

– У нас нет этих документов. Когда будут официальные документы, мы об этом сообщим.

– Первая лига стартует 8 апреля. Как считаете, не задолго ли была пауза с конца ноября по начало апреля?

– Пауза длинная, но мы не знаем реалий и как оно будет дальше. Видите, какая сейчас ситуация со светом – мы понимаем, если брать Первую лигу, то вряд ли где-нибудь, кроме искусственных полей, можно будет играть в середине марта. Электричество, подогрев полей – это все не дешево. Тем более, что сейчас негде взять электричество, – сказал Каденко.