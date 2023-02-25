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"Потом он у туалета полежал". Защитник Львова снял флаг РФ, висевший возле гостиницы в Турции
Команда проводит сборы в Турции
Фото: instagram.com/dytiatiev
Защитник "Львова" Алексей Детятьев на тренировочном собрании в Турции снял флаг России со флагштока.
"Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", - написал в своем инстаграмме футболист.
После этого 34-летний игрок в комментариях под постом ответил, что сделал с флагом России.
"Немного в туалете полежал возле унитаза, после чего отправился в мусор", - добавил Детятьев.
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