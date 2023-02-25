"Потом он у туалета полежал". Защитник Львова снял флаг РФ, висевший возле гостиницы в Турции

Защитник "Львова" Алексей Детятьев на тренировочном собрании в Турции снял флаг России со флагштока.

"Совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", - написал в своем инстаграмме футболист.

После этого 34-летний игрок в комментариях под постом ответил, что сделал с флагом России.