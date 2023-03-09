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Ротань: Я общаюсь с Шаблием. В украинском футболе 80% игроков – его футболисты

Премьер-лига
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Но коуч не считает, что Александрия превращается в агентский клуб

Ротань: Я общаюсь с Шаблием. В украинском футболе 80% игроков – его футболисты

fco.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань рассказал, с кем из футбольных агентов он сотрудничает при подборе игроков.

– У вас есть агент?

– Я общаюсь с Вадимом Шаблием. Пожалуй, агента, с которым вот подписан договор – нет, но общаемся с Вадимом часто. Хотите – называйте агентом.

– Почему именно с ним?

– Мы достаточно хорошо знакомы давно. Я не только с ним общаюсь. Тренерская судьба такова, что нужно общаться со всеми агентами. Я много знаю украинских агентов, из-за границы тоже. Это часть работы.

– Но работаете вы все-таки с Шаблием. Чем он круче?

– Наверное, потому, что у Вадима больше игроков в Украине, база футболистов. Ответ таков.

– Какой процент игроков?

– Не знаю. Понимаю, что достаточно много.

– Кажется, 85-90%.

– Я не смотрю на эти соотношения. Вы знаете, что в украинском футболе 80% игроков – его футболисты.

– Выходит, что "Александрия" превращается в агентский клуб. Или нет?

– Я бы не сказал. Мы Логиновым усилились – у него нет агента Шаблия. Были предложения по иностранным игрокам, но мы отказались, потому что сейчас не время.

– Выходит такая ситуация, что в "Александрии" почти все игроки – от одного агента. Мы получаем вторую "Зарю". Это конкуренты. А как потом делить игроков между клубами?

– Вы неправильно думаете. У Шаблия 80% игроков – по Украине. Даже если сейчас сменить команду, то она также будет на 50-60% Вадима.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Вадим Шаблий
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Источник:
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