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Детская ошибка. Никита Шевченко привез гол в ворота Александрии на 2-й минуте матча – ВИДЕО
Голкипер сыграл максимально неуклюже
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Сегодня в матче УПЛ "Минай" принимает "Александрию". Игра проходит на стадионе "Минай" вблизи Ужгорода.
Матч только начался, и уже на второй минуте закарпатцам удалось забить. Отличился Витенчук.
Голкипер гостей Никита Шевченко разыгрывал мяч с защитниками, но сделал это максимально неудачно. Набегающий партнер по команде был запрессингован Виттенчуком, который обыграл Шевченко и положил круглого в правый угол ворот.
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