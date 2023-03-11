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Детская ошибка. Никита Шевченко привез гол в ворота Александрии на 2-й минуте матча – ВИДЕО

Премьер-лига
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Голкипер сыграл максимально неуклюже

Детская ошибка. Никита Шевченко привез гол в ворота Александрии на 2-й минуте матча – ВИДЕО

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Сегодня в матче УПЛ "Минай" принимает "Александрию". Игра проходит на стадионе "Минай" вблизи Ужгорода.

Матч только начался, и уже на второй минуте закарпатцам удалось забить. Отличился Витенчук.

Голкипер гостей Никита Шевченко разыгрывал мяч с защитниками, но сделал это максимально неудачно. Набегающий партнер по команде был запрессингован Виттенчуком, который обыграл Шевченко и положил круглого в правый угол ворот.

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В статье: Никита Шевченко ФК Минай ПФК Александрия
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