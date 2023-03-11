Детская ошибка. Никита Шевченко привез гол в ворота Александрии на 2-й минуте матча – ВИДЕО

Сегодня в матче УПЛ "Минай" принимает "Александрию". Игра проходит на стадионе "Минай" вблизи Ужгорода.

Матч только начался, и уже на второй минуте закарпатцам удалось забить. Отличился Витенчук.

Голкипер гостей Никита Шевченко разыгрывал мяч с защитниками, но сделал это максимально неудачно. Набегающий партнер по команде был запрессингован Виттенчуком, который обыграл Шевченко и положил круглого в правый угол ворот.