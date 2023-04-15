Заря - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для "Зари" и "Днепра-1" эта игра может оказаться определяющей в текущем сезоне. Луганчане делят третью строчку с "Динамо", однако киевляне свой поединок текущего тура уже провели. В случае победы команда Патрика ван Леувена сможет сократить расстояние от днепрян до двух очков и посражаться за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. В свою очередь гостям нельзя оступаться и снова отпускать "Шахтер", которому играть завтра. В первом круге все решил хет-трик Артема Довбика. Сможет ли "Заря" взять сейчас реванш?

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Чемпионат Украины. 21-й тур

15 апреля. Начало в 15:00

"Заря" - "Днепр-1"

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