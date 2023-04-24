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Хавбек Кривбасса: Были моменты, могли забить больше Черноморцу

Премьер-лига
(1 голосов)

Криворожский клуб проиграл со счетом 2:3

Хавбек Кривбасса: Были моменты, могли забить больше Черноморцу

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал домашний матч против одесского "Черноморца" (2:3) в 22 туре УПЛ.

- Максим, ты забил хороший гол, дебютный мяч за "Кривбасс". Но все же неудача... Какие эмоции после матча?

- Какие тут эмоции... Этот гол в итоге ничего не дал, ведь мы проиграли. Тяжелый матч получился: туда-сюда. Чего-то не хватило "Кривбассу". Трудно подобрать слова сейчас. Будем играть до последнего тура, надо только побеждать в следующих матчах.

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- Пропустили три гола. За счет чего так много пропустили?

- Видимо, такая игра была. Они забили три, мы - два. Были моменты, могли забить больше. Только я в первом тайме имел возможность, чтобы отличиться, но немножко чего-то не хватило. Возможно, концентрации, - пояснил Лунев.

После этого матча "Кривбасс" находится на 8-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Максим Лунев
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
24.04.2023 в 11:28
просто скажи ЧО был лучше--у них слабый вратарь били из далека но не попали
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