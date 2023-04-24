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Хавбек Кривбасса: Были моменты, могли забить больше Черноморцу
Криворожский клуб проиграл со счетом 2:3
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Максим Лунев прокомментировал домашний матч против одесского "Черноморца" (2:3) в 22 туре УПЛ.
- Максим, ты забил хороший гол, дебютный мяч за "Кривбасс". Но все же неудача... Какие эмоции после матча?
- Какие тут эмоции... Этот гол в итоге ничего не дал, ведь мы проиграли. Тяжелый матч получился: туда-сюда. Чего-то не хватило "Кривбассу". Трудно подобрать слова сейчас. Будем играть до последнего тура, надо только побеждать в следующих матчах.
- Пропустили три гола. За счет чего так много пропустили?
- Видимо, такая игра была. Они забили три, мы - два. Были моменты, могли забить больше. Только я в первом тайме имел возможность, чтобы отличиться, но немножко чего-то не хватило. Возможно, концентрации, - пояснил Лунев.
После этого матча "Кривбасс" находится на 8-й позиции в турнирной таблице УПЛ.
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